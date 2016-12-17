Футбол

«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии АЧемпионат 16:35

Рома — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Эдин Джеко
51′
Лоренцо Пеллегрини
Бриан Кристанте
67′
71′
Миралем Пьянич
Родриго Бентанкур
74′
Эмре Джан
Николо Дзаньоло
75′
Джастин Клюйверт
Дженгиз Ундер
78′
Алессандро Флоренци
79′
84′
Блез Матюиди
Алекс Сандро
85′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
Александар Коларов
90′+1′
Эдин Джеко
90′+2′
В матче 36-го тура чемпионата Италии «Рома» победила «Ювентус» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса. Счёт был открыт на 79-й минуте.
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