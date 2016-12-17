«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии АЧемпионат 16:35

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Рома» победила «Ювентус» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса. Счёт был открыт на 79-й минуте.

«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А

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