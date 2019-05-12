«Рома» обыграла «Ювентус» и вернулась в зону еврокубковSport24.ru 16:41

«Рома» обыграла «Ювентус» в матче 36-го тура Серии А. Римский клуб победил со счетом 2:0 благодаря голам Алессандро Флоренци и Эдина Джеко. «Рома» благодаря этой победе вышла на 6-е место, предоставляющее право принять участие в квалификационном отборе Лиги Европы.

«Рома» обыграла «Ювентус» и вернулась в зону еврокубков

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