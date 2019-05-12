Футбол

«Рома» обыграла «Ювентус» и вернулась в зону еврокубковSport24.ru вчера в 16:41

Рома — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Эдин Джеко
51′
Лоренцо Пеллегрини
Бриан Кристанте
67′
71′
Миралем Пьянич
Родриго Бентанкур
74′
Эмре Джан
Николо Дзаньоло
75′
Джастин Клюйверт
Дженгиз Ундер
78′
Алессандро Флоренци
79′
84′
Блез Матюиди
Алекс Сандро
85′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
Александар Коларов
90′+1′
Эдин Джеко
90′+2′
«Рома» обыграла «Ювентус» в матче 36-го тура Серии А. Римский клуб победил со счетом 2:0 благодаря голам Алессандро Флоренци и Эдина Джеко. «Рома» благодаря этой победе вышла на 6-е место, предоставляющее право принять участие в квалификационном отборе Лиги Европы.
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