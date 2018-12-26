Футбол

«Рома» обыграла «Сассуоло», «Торино» разгромил «Эмполи»
Спорт-Экспресс
14:08

Рома — Сассуоло
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
8′
Джаммарко Феррари
Диего Перотти
8′
Патрик Шик
23′
Алессандро Флоренци
27′
46′
Паоло Лемос
Поль Лирола
58′
Филип Джуричич
Федерико Ди Франческо
Николо Дзаньоло
59′
63′
Энрико Бриньола
Мануэль Локателли
Николо Дзаньоло
Хавьер Пасторе
64′
Диего Перотти
Джастин Клюйверт
68′
Патрик Шик
Эдин Джеко
76′
90′
Хума Эль-Бабакар
"Рома" победила "Сассуоло" в матче 18-го тура чемпионата Италии (3:1). Голами в составе римлян отметились нападающие Диего Перотти и Патрик Шик, а также хавбек Николо Дзаньоло. "Рома" набрала 27 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице.
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