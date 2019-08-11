Футбол
«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матчеRT на русском 16:38
В рамках товарищеского турнира Mabel Green Cup в Риме футболисты «Ромы» обыграли мадридский «Реал» в серии послематчевых пенальти. В основное время встреча завершилась со счётом 2:2.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:47, Вашингтон
Шоу-бизнес
Игорь Николаев нежно поздравил Юлию Проскурякову с днем рождения
Сегодня, одиннадцатого августа, свой день рождения отмечает певица Юлия Проскурякова, являющаяся также женой Игоря Николаева.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку из-за трех рублей
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Политика
Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве
Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».
Обновлено в 13:02
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Гаджеты
BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р
Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить уже в 2019 году, а самолеты МиГ-35 аттестуют до конца 2021 года.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся
На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Технологии
Паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Во времена холодной войны паранойя военных США привела к тотальной боязни прослушки разведкой СССР.
Обновлено в 10:41
Общество
Гороскоп на 12 августа: планы проверят на прочность
Ваши идею могут пройти проверку на прочность. Постарайтесь оправдать доверие окружающих и проявить свои лучшие качества.
Обновлено в 13:02
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае возросло до 28
Тайфун «Лекима», обрушившийся на восточное побережье Китая, унес жизни 28 человек, еще около 20 пропали без вести.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Культура
Начался 72-й Международный кинофестиваль в Локарно
Начался 72-й Международный кинофестиваль в Локарно В Локарно открылся Международный кинофестиваль — 72-й по счету и первый после смены художественного руководства.
Обновлено в 17:57
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено в 01:03
Политика
В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Общество
Митинг на проспекте Сахарова сегодня собрал от 50 до 60 тысяч человек
По подсчетам движения «Белый счетчик», через рамки прошли почти 50 тысяч человек, но это без учета тех людей, которых пустили на проспект со стороны Орликова переулка.
Обновлено вчера в 13:30
Авто
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства машин в России
Китайский автоконцерн Changan свернул производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено в 19:18
Гаджеты
Раскрыто возможное название iPhone 11
Известный инсайдер CoinX опубликовал на своей страничке в «Твиттере», что следующий флагман американской компании Apple будет называться iPhone 11 Pro.
Обновлено в 03:33
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 17:56
Происшествия
Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве
Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.
Обновлено в 15:43
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Восемь человек погибли в результате стрельбы в бильярдной в Мексике
Как отмечается, в результате инцидента погибли восемь человек, еще трое - получили ранения.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10