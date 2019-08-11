«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико».

«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матче

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