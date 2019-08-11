Футбол
«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матчеЧемпионат вчера в 16:08
«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:28, Вашингтон
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Общество
«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено 10 августа в 08:21
Армия и оружие
Ирак обвинил Пентагон во лжи о тысячах боевиков ИГ
Отчет министерства обороны США о тысячах боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) на границе Ирака и Сирии не соответствует действительности.
Обновлено в 06:02
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Технологии
Закрылся старейший в мире журнал о Linux, потому что «Linux сбился с пути»
Прощай, Linux Journal Linux Journal — старейший журнал, посвященный ядру и дистрибутивам Linux — объявил о своем закрытии.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Общество
Дворник из Подмосковья оказалась должна почти 2 млрд руб
Обновлено вчера в 02:50
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Тульской области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Обновлено в 05:50
Экономика
Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Футбол
Голкипер «Динамо» Шунин пропустит некоторое время из-за травмы
Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин пропустит некоторое время из-за травмы задней поверхности бедра.
Обновлено в 06:16
Хоккей
Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network
Журналисты NHL Network признали российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова лучшим крайним форвардом НХЛ.
Обновлено в 04:10
Музыка
Вера Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку
Выступление певицы Веры Брежневой на фестивале «Жара» В баку чуть не закончилось трагически.
Обновлено в 05:59
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области
Самолет ВВС США провел наблюдательный полет у российских границ, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 06:02
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31