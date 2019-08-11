«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико».

«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матче

Все про Спорт ру

Общество Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.

Общество В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.

Армия и оружие Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Армия и оружие Ирак обвинил Пентагон во лжи о тысячах боевиков ИГ Отчет министерства обороны США о тысячах боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) на границе Ирака и Сирии не соответствует действительности.

Космос Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.

Здоровье Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Футбол Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.

Экономика Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав.

Происшествия В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.

Футбол Голкипер «Динамо» Шунин пропустит некоторое время из-за травмы Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин пропустит некоторое время из-за травмы задней поверхности бедра.

Хоккей Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network Журналисты NHL Network признали российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова лучшим крайним форвардом НХЛ.

Музыка Вера Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку Выступление певицы Веры Брежневой на фестивале «Жара» В баку чуть не закончилось трагически.

Политика Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области Самолет ВВС США провел наблюдательный полет у российских границ, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.