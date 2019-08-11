Футбол

«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матчеЧемпионат вчера в 16:08

«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико».
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Фонсека: Джеко — игрок высочайшего уровня

Чемпионатвчера в 21:28

«Реал» по пенальти уступил «Роме»

LiveSport.ruвчера в 16:10

«Рома» — «Реал»: встреча двух столиц

Все про Спорт ру10 августа в 17:07

«Реал» в серии пенальти уступил «Роме»

Спорт-Экспрессвчера в 15:56

«Рома» обыграла «Реал», Марсело не забил решающий пенальти

Евро-футбол.рувчера в 16:21

«Рома» - «Реал Мадрид» - прогноз и ставка на товарищеский матч

ODDS.ru10 августа в 18:49

«Реал» не смог обыграть «Рому» в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 16:09
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Происшествия

В Курске вспоминают погибших моряков подводной лодки «Курск»

Обновлено в 03:36
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Политика

В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму

Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам

Обновлено вчера в 13:01
Общество

«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика

Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Политика

Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

Обновлено в 06:24
Общество

В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста

Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено 10 августа в 08:21
Армия и оружие

Ирак обвинил Пентагон во лжи о тысячах боевиков ИГ

Отчет министерства обороны США о тысячах боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) на границе Ирака и Сирии не соответствует действительности.
Обновлено в 06:02
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Космос

Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче

Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Технологии

Закрылся старейший в мире журнал о Linux, потому что «Linux сбился с пути»

Прощай, Linux Journal Linux Journal — старейший журнал, посвященный ядру и дистрибутивам Linux — объявил о своем закрытии.
Обновлено в 03:19
Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»

Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Обновлено в 05:40
Общество

Дворник из Подмосковья оказалась должна почти 2 млрд руб

Обновлено вчера в 02:50
Политика

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Обновлено в 03:08
Происшествия

В Тульской области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Обновлено в 05:50
Экономика

Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Футбол

Голкипер «Динамо» Шунин пропустит некоторое время из-за травмы

Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин пропустит некоторое время из-за травмы задней поверхности бедра.
Обновлено в 06:16
Хоккей

Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network

Журналисты NHL Network признали российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова лучшим крайним форвардом НХЛ.
Обновлено в 04:10
Музыка

Вера Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку

Выступление певицы Веры Брежневой на фестивале «Жара» В баку чуть не закончилось трагически.
Обновлено в 05:59
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области

Самолет ВВС США провел наблюдательный полет у российских границ, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 06:02
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
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