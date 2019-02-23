Футбол

«Рома» обыграла «Фрозиноне» благодаря голу Джеко на 95-й минутеЧемпионат 16:29

Фрозиноне — Рома
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Фрозиноне, Стадион «Бенито Стирпе»
Камилло Чиано
5′
30′
Эдин Джеко
31′
Лоренцо Пеллегрини
39′
Стефан Эль-Шаарави
42′
Эдин Джеко
Андреа Бегетто
Кристиан Молинаро
60′
65′
Диего Перотти
Николо Дзаньоло
65′
Стивен Нзонзи
Бриан Кристанте
Даниэль Чиофани
Андреа Пинамонти
67′
Эдоардо Голданига
68′
Раман Чибса
Марчелло Тротта
77′
77′
Константинос Манолас
Федерико Фасио
Франческо Кассата
79′
Андреа Пинамонти
80′
90′+5′
Эдин Джеко
В конце встречи хозяева сумели сравнять счёт благодаря голу Андреа Пинамонти с передачи Чано. Победу «Роме» принёс Эдин Джеко, забивший гол на 95-й минуте. После матча «Рома», набрав 44 очка, осталась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.
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