Футбол
«Рома» обыграла «Фрозиноне» благодаря голу Джеко на 95-й минутеЧемпионат 16:29
Камилло Чиано
|5′
|30′
Эдин Джеко
|31′
Лоренцо Пеллегрини
|39′
Стефан Эль-Шаарави
|42′
Эдин Джеко
Андреа Бегетто
Кристиан Молинаро
|60′
|65′
Диего Перотти
Николо Дзаньоло
|65′
Стивен Нзонзи
Бриан Кристанте
Даниэль Чиофани
Андреа Пинамонти
|67′
Эдоардо Голданига
|68′
Раман Чибса
Марчелло Тротта
|77′
|77′
Константинос Манолас
Федерико Фасио
Франческо Кассата
|79′
Андреа Пинамонти
|80′
|90′+5′
Эдин Джеко
|43%
|Владение мячом
|57%
|73%
|Процент точных передач
|82%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|6
|2
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|8
|10
|Отборы
|8
|17
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Фрозиноне
Расстановка 4‑5‑1
57
Спортьелло
6
Голданига
27
Саламон
25
Капуано
17
Дзампано
24
Кассата
20
Тротта
3
Молинаро
92
Вивиани
28
Чиано
89
Пинамонти
1
Ольсен
18
Сантон
20
Фасио
15
Маркано
11
Коларов
22
Дзаньоло
4
Кристанте
7
Пеллегрини
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
9
Джеко
2 ×
Рома
Расстановка 4‑5‑1
В конце встречи хозяева сумели сравнять счёт благодаря голу Андреа Пинамонти с передачи Чано. Победу «Роме» принёс Эдин Джеко, забивший гол на 95-й минуте. После матча «Рома», набрав 44 очка, осталась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.
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«Фрозиноне» — «Рома». Прогноз и ставки на матч Серии А 23 февраля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 02:30
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
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