Футбол

«Рома» обыграла «Эмполи» в первом матче РаньериLiveSport.ru 17:40

«Рома» провела первый матч под руководством Клаудио Раньери после возвращения тренера в римский клуб. В рамках 27-го тура Серии А римляне обыграли "Эмполи" — 2:1. Все голы в матче были забиты в первом тайме игроками "Ромы".
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Гол Шика принес «Роме» победу над «Эмполи» в матче чемпионата Италии

РИА Новости17:44

«Рома» обыграла «Эмполи» в первом матче под руководством Раньери

Soccer.ru17:26

«Рома» дома выиграла у «Эмполи» в первом матче под руководством Раньери

Матч ТВ17:27

«Рома» в меньшинстве обыграла «Эмполи» в первом матче при Раньери

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Раньери одержал первую победу после возвращения в «Рому»

Спорт-Экспресс17:32

«Рома» — «Эмполи» — 2:1. Видеообзор матча 27-го тура Серии А

Sport24.ru17:56

Раньери начал в «Роме» с победы

Евро-футбол.ру17:28
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Экономика

Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

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Политика

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Происшествия

Подтвердилась версия о самоубийстве вокалиста The Prodigy

Британские следователи подтвердили, что причиной смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта стало самоубийство.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Арестованного бойца Александра Емельяненко выпустили из-под стражи

Арестованный на десять суток по административному делу о неповиновении полицейскому российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был освобождён из-под стражи в Минеральных Водах.
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Экономика

Глава «Лукойла» оценил влияние санкций на компанию

Сделка ОПЕК + Соглашение ОПЕК + о сокращении добычи нефти позволило спасти рынок от спекулянтов, влияние ситуации в Венесуэле и с Ираном могло бы привести к росту цены нефти выше $100 за баррель, считает Алекперов.
Обновлено в 17:56
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Футбол

Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»

Обновлено в 13:53
Общество

Aeromexico планирует и дальше работать с самолетами Boeing 737 MAX 8

Мексиканский авиаперевозчик Aeromexico планирует и дальше работать с самолетами Boeing 737 MAX 8, несмотря на трагедию в небе Эфиопии.
Обновлено в 18:29
Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено в 16:56
Происшествия

СК попросил суд заочно арестовать экс-главу банка «Открытие»

Басманный суд Москвы получил от Следственного комитета (СК) ходатайство следственных органов о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 03:17
Политика

Антонов заявил о мрачных последствиях выхода США из ДРСМД

Последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут быть печальны как для отношений между Москвой и Вашингтоном, так и для всего мира в целом.
Обновлено в 18:23
Политика

Трамп попросил полмиллиарда долларов для борьбы с Россией

В общей сложности Госдепартаменту предполагается выделить 40 миллиардов долларов на усилия по ядерному разоружению Северной Кореи, конкуренцию с Россией и Китаем, помощь народу Венесуэлы и предотвращение эпидемий болезней на границах США.
Обновлено в 13:06
Политика

Аваков высказался о причастности «пророссийских сил» к стычкам в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на вопрос о причастности "пророссийских сил" к столкновениям, которые устроили радикалы на митингах в Киеве и Черкассах.
Обновлено в 17:32
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в чемпионате России

Футболисты "Краснодара" и "Оренбурга" не выявили победителя в матче 19-го тура чемпионата России.
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Политика

В США считают Boeing 737 MAX пригодным для полетов

Федеральное управление авиации США (FAA) считает лайнер Boeing 737 MAX пригодным для полетов, несмотря на произошедшую ранее в Эфиопии авиакатастрофу.
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Космос

НАСА планирует высадить людей на Луну к 2028 году

Обновлено в 14:23
Политика

В США допустили дополнительные санкции против «Северного потока – 2»

Глава министерства энергетики Соединенных Штатов Рик Перри подтвердил 11 марта, что Вашингтон изучает возможность введения дополнительных санкций против проекта «Северный поток – 2».
Обновлено в 14:52
Происшествия

Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе

В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав

Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Во Владивостоке перевернулся ЗРПК «Панцирь-С»

"Вести-Приморье" отмечают, что системы "Панцирь-С" стоят на вооружении 1533-го зенитного ракетного полка, который дислоцируется в районе Шаморовской трассы во Владивостоке.
Обновлено в 04:57
Политика

Латвия построила забор на границе с Россией

Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Политика

Помпео раскритиковал «Роснефть» за закупку нефти Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что компания «Роснефть», пренебрегая американскими санкциями, покупает нефть у госкомпании Венесуэлы, помогая, таким образом, режиму действующего президента республики Николаса Мадуро.
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Певица Юлия Началова попала в реанимацию

Певица Юлия Началова попала в реанимацию одной из столичных больниц.
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Политика

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
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Сам актер сообщил, что проходит плановое медицинское обследование. Лановой опроверг информацию о том, что он экстренно госпитализирован.
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Сотрудники полиции проводят обыски на оптовом рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва» в столице.
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В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош

В Оренбурге сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса мужчину, который мешал работе экипажа.
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Сбербанк подтвердил гибель сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

Россияне Екатерина и Александр Поляковы, которые погибли при крушении авиалайнера в Эфиопии, были сотрудниками компании "Сбербанк лизинг", подтвердила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:06
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