Футбол

«Рома» обыграла «Дженоа», дважды уступая по ходу встречи
Советский спорт
вчера в 16:25

Рома — Дженоа
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
14′
Эрвин Зуканович
17′
Кшиштоф Пентек
Федерико Фасио
31′
33′
Оскар Хильемарк
Джастин Клюйверт
45′
Николо Дзаньоло
48′
Бриан Кристанте
59′
60′
Эрвин Зуканович
Педру Перейра
65′
Сандро
Эстебан Ролон
68′
Ромуло Соуза
Горан Пандев
Дженгиз Ундер
Давид Сантон
76′
Джастин Клюйверт
Патрик Шик
80′
Патрик Шик
87′
90′+3′
Эстебан Ролон
В матче 16-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле в Риме обыграла Дженоа со счетом 3:2. У победителей встречи голами отметились Федерико Фасио (31-я минута), Джастин Клюйверт (45) и Бриан Кристанте (59), а у гостей мячи забили Кшиштоф Пентек (17) и Оскар Хильемарк (33).
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