Футбол
«Рома» объявила об уходе спортивного директора МончиSport24.ru 07:59
Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи покинул свою должность. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Его место занял Фредерик Массара, сообщает пресс-служба клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
Происшествия
Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг
Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 11:17
Политика
Челси Мэннинг арестовали после отказа дать показания о WikiLeaks
Бывшего информатора портала WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг) взяли под стражу за отказ от дачи показаний большому жюри в рамках расследования деятельности WikiLeaks, передает Fox News.
Обновлено в 11:19
Спорт
Россия выиграла медальный зачет Универсиады
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет
"Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Обновлено в 11:24
Хоккей
СКА сломил сопротивление «Спартака» в плей-офф Кубка Гагарина
В Москве состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф в Западной конференции между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Москве подросток умер после похода к стоматологу
В Москве подросток умер после визита к стоматологу.
Обновлено в 12:32
Общество
В Германии нашли вещи советских и польских граждан, убитых нацистами
На западе Германии в Арнсбергеском лесу были обнаружены вещи более 200 советских и польских граждан времен Второй Мировой войны.
Обновлено в 12:32
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Энергетика
Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях
Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии
В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.
Обновлено в 09:45
Хоккей
«Торпедо» переиграло «Барыс» и сравняло счет в серии
«Торпедо» одержало победу над «Барысом» в шестом матче серии и продолжит борьбу за выход в следующий раунд Кубка Гагарина.
Обновлено в 11:34
Спорт
Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено в 12:07
Политика
Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203
Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Один человек погиб в ДТП в Подмосковье
Один человек погиб, восемь (в том числе четверо детей) пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 12:39
Политика
Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа
Федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:24
Экономика
Китай поможет построить тоннель между Хельсинки и Таллином
Обновлено в 03:30
Футбол
«Рома» объявила о назначении Раньери на пост главного тренера
«Рома» объявила о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера.
Обновлено в 12:06
Политика
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.
Обновлено в 01:59
Политика
Климкина пригласили в Крым проведать родственников
Приглашаем господина Климкина в Крым.
Обновлено в 04:04
Общество
Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик
Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.
Обновлено в 09:17
Происшествия
На западе Москвы загорелся одноэтажный дом
Одноэтажный деревянный дом загорелся по всей площади в Серебряном бору на западе Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Турция анонсировала развертывание С-400
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
США выдворят Россию из Арктики нечестными действиями
США начали активно работать над тем, чтобы сократить отставание от России в гонке за Арктику, так как поняли, что проигрывают.
Обновлено в 05:51
Футбол
Жена В. Березуцкого: «99,9% мужчин были в той же ситуации, что и Кокорин с Мамаевым»
Ольга Березуцкая, жена экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого, поделилась мнением относительно ситуации вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 12:02
Хоккей
Новым владельцем «Слована» может стать чешский бизнесмен
Словацкий хоккейный клуб «Слован», который выступает в КХЛ, может выкупить учредитель и главный акционер международной инвестиционно-финансовой группы PPF Group N. V. Пётр Келлнер.
Обновлено в 08:59
Спорт
Павлова ответила хейтерам в Instagram
Чемпионка Европы-2019 в одиночной смешанной эстафете Евгения Павлова заявила, что не впускает в свою жизнь хейтеров.
Обновлено в 10:48