Футбол
«Рома» объявила об уходе Маноласа в «Наполи»РИА Новости вчера в 18:46
"Рома" объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в "Наполи", сообщается в аккаунте римского футбольного клуба в Twitter. Манолас выступал в "Роме", куда он перешел из греческого "Олимпиакоса", на протяжении пяти лет.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Общество
ФАС отказалась считать стенды IQOS в магазинах рекламой табака
Международная конфедерация обществ потребителей жаловалась в ФАС на размещенную на стендах рекламу «Система нагревания табака без дыма, без пепла, без горения в магазинах».
Обновлено в 03:56
Происшествия
СК расследует дело об избиении девушки в центре столицы
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что ведомство будет расследовать дело об избиении девушки двумя мужчинами, которое произошло в центре Москвы.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
Обновлено в 01:58
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей
Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие
В ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской
В оперативном отчете СММ ОБСЕ сообщается о завершении разведения сил возле Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Москвичи смогут следить за своей пенсией в онлайн-режиме
На официальном сайте мэра Москвы mos.ru появился пенсионный виджет: за своими накоплениями теперь можно следить в онлайн-режиме.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей
Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Наука
Новая таблетка сможет выделять лекарства по расписанию
Чтобы свести прием таблеток к минимуму и добиться последовательного выделения лекарств из одной пилюли, ученые использовали синтетические фрагменты ДНК, помещенные в полимерный гидрогель.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Сходка воров в законе на курорте закончилась дракой
На криминальной сходке в курортном городе Гудауте в Абхазии был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид.
Обновлено в 04:24
Наука
Структура белого вещества мозга предсказала удовольствие от музыки
Результаты работы ученых, во-первых, поддерживают уже существующие данные о том, что способность к получению удовольствия от музыки напрямую связана с функциональной связностью между отделами сенсорной системы и системы вознаграждения, а во-вторых, говорят о том, что само удовольствие зависит и от анатомических особенностей головного мозга.
Обновлено 29 июня в 05:44
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Политика
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Число безработных в России за неделю снизилось на 1,3%
"С 19 июня по 26 июня 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 752,3 тыс. человек", - говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 03:54
Транспорт
В России предложили повысить штрафы для нарушителей на люксовых авто
Увеличить штрафы за нарушение правил парковки для водителей дорогих машин предложили в Госдуме РФ.
Обновлено в 04:27
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Эрдоган заявил, что Турция получит С-400 в течение 10 дней
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 10 дней.
Обновлено вчера в 19:57
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все автомобили
Подорожают автомобили Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus, а рекомендованные розничные цены Lada Xray и Lada 4x4 останутся прежними, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 12:39
ЖКХ
Рост тарифов на ЖКУ в Ростове превысит государственную норму
В рейтинге городов, в которых рост тарифов превысит норму, Ростов занимает третье место. Еще выше поднимут цены в Красноярске и Волгограде.
Обновлено в 03:54
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Общество
Врио главы Челябинска Наталья Котова сокращает штат мэрии
Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова обязала замов и начальников управлений подготовить отчеты по структуре их подразделений в мэрии.
Обновлено в 03:15
Гаджеты
WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple
Обновлено в 04:17
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
В России хотят запретить частные камеры видеофиксации на дорогах
Парламентарий рассказал, что нормативный акт предполагает регламентацию функционала камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и мест их установки правительством России.
Обновлено в 03:38
Политика
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн
Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал причину госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов впервые прокомментировал проблемы со здоровьем своей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 03:54