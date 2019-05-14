«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезонаЧемпионат 03:24

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона. 35-летний футболист не планирует завершать карьеру летом и продолжит выступление в другом клубе. При этом пока неизвестно, в какой команде хавбек будет играть.

«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона

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