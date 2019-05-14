Футбол
«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезонаЧемпионат 03:24
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона. 35-летний футболист не планирует завершать карьеру летом и продолжит выступление в другом клубе. При этом пока неизвестно, в какой команде хавбек будет играть.
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Происшествия
Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов
В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Хоккей
«Динамо» назначил нового тренера
"Динамо" объявил о назначении нового главного тренера команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:06
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Арбитраж оставил в силе решение ЦБ об отзыве лицензии у банка «Югра»
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящего суда, отказавшегося пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение о законности приказа Банка России от 28 июля 2017 г. об отзыве лицензии у банка "Югра".
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
В Новокузнецке полицейский выстрелил в угрожавшего ему мужчину
Злоумышленник размахивал ножом, находясь под воздействием наркотиков В Новоильинском районе Новокузнецка полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить мужчину с ножом.
Обновлено в 00:51
Политика
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Помпео
Новый этап в отношениях России и США возможен только после переговоров лидеров двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Спорт
Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге
Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Ирина Гринева: «Мою маму можно было спасти»
Актриса Ирина Гринева вспомнила о том, как узнала о смерти матери.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Рейс «Аэрофлота» Калининград-Москва подал сигнал тревоги
Система отслеживания полетов гражданских самолетов FlightRadar зафиксировала сигнал тревоги. Его подал самолет авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 03:33
Интернет
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Общество
Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку
Обновлено в 03:15
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле
Ученые сообщили, что Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Музыка
Сергей Шнуров заявил о распаде «Ленинграда»
Музыкант Сергей Шнуров 13 мая официально объявил о роспуске группы «Ленинград».
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Госдума приняла закон о расширении полномочий Счетной палаты
Госдума на заседании во вторник приняла закон о расширении полномочий Счетной палаты России.
Обновлено в 06:19
Политика
Глава Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Руководитель администрации городского округа "Город Чита" Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
В столице Судана при стрельбе во время протестов погибли 6 человек
В какой-то момент по протестующим открыли огонь. Жертвами стрельбы стали по меньшей мере шесть человек.
Обновлено в 03:07
Политика
Епифаний отказался провести совместную службу с Филаретом 14 мая
Глава непризнанной «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний ответил отказом на предложение «почетного патриарха» этой структуры Филарета провести совместное богослужение во Владимирском соборе в Киеве.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
СМИ опубликовали аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
Ранее СМИ сообщили о том, что Глушаков летом покинет "Спартак".
Обновлено в 03:46
Происшествия
Отложенный на сутки из-за поломки SSJ100 рейс из Новосибирска отменили
Авиакомпания «Азимут» после почти суток ожидания решила отменить рейс Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который должен был отправиться из Новосибирска в Ростов-на-Дону.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
СК возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ
Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Политика
Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Врио Главы РБ несколько минут назад сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, курирующего силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Дубцова увезла сына на Мальдивы из-за аллергии на цветение
Дубцова не смогла промолчать и объяснила, что сын страдает от аллергии и потому сейчас находится на Мальдивах, кроме того она заверила подписчиков, что и на отдыхе Артем исправно занимается уроками.
Обновлено в 05:59