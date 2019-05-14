Футбол

«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезонаЧемпионат 03:24

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона. 35-летний футболист не планирует завершать карьеру летом и продолжит выступление в другом клубе. При этом пока неизвестно, в какой команде хавбек будет играть.
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Хавбек «Ромы» покинет клуб по окончании сезона

Газета.Ru04:03

Президент «Ромы»: «Уважаем желание Де Росси продолжить карьеру игрока»

Sport24.ru03:38

Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона (видео)

Советский спорт03:36

Де Росси покинет «Рому» летом, но не завершит карьеру

Матч ТВ03:32

«Рома» объявила об уходе Де Росси

Спорт-Экспресс03:27

«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона

Чемпионат03:24

Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона

РИА Новости03:40
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Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник, капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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