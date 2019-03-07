Футбол

«Рома» объявила об отставке Ди ФранческоЧемпионат 07 марта в 12:31

Порту — Рома
3 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 6 марта
Стадион «Драган»
15′
Николо Дзаньоло
Эктор Эррера
18′
Тикиньо Соарес
26′
37′
Даниэле Де Росси
Данилу Перейра
45′+2′
45′+4′
Даниэле Де Росси
Лоренцо Пеллегрини
Мусса Марега
52′
55′
Рик Карсдорп
55′
Рик Карсдорп
Алессандро Флоренци
Пепе
58′
58′
Эдин Джеко
Хесус Корона
Ясин Браими
69′
77′
Иван Маркано
Бриан Кристанте
Тикиньо Соарес
Фернандо Андраде
78′
81′
Лоренцо Пеллегрини
Отавио
Эрнани Фортеш
94′
96′
Лоренцо Пеллегрини
Патрик Шик
Эдер Милитао
Макси Перейра
103′
116′
Алессандро Флоренци
Алекс Теллес
117′
Алекс Теллес
118′
Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера «Ромы», сообщает пресс-служба римского клуба. Решение об увольнении Ди Франческо было принято после поражения "Ромы" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Порту" (1:3). После этого поражения "Рома" выбыла из Лиги чемпионов.
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