Футбол
«Рома» объявила о переходе Маноласа в «Наполи» за € 36 млнЧемпионат вчера в 16:23
«Рома» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Сумма трансфера 28-летнего греческого футболиста составила € 36 млн. Условия контракта игрока не разглашаются.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:56, Вашингтон
Происшествия
Экс-жену члена банды Цапков задержали за вымогательство
Обновлено вчера в 04:39
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
В Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры
Инцидент произошел в Адмиралтейском районе В Санкт-Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры, сообщили очевидцы.
Обновлено в 02:00
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко на российских прилавках. Рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено в 01:40
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Космос
Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»
30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
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Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления
Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»
Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты
Разработчики приложений для Windows Phone 8.x больше не смогут их обновлять
Вы по-прежнему сможете публиковать обновления для всех приложений (включая те, что используют пакеты Windows Phone 8.x или более ранние).
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Обновлено в 01:40
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Общество
В красноярском Канске из-за паводка введен режим ЧС
В городе Канске Красноярского края из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
В Госдуме предложили заменить «политизированную литературу» на Библию
Инициативу поддержал глава комитета по образованию и науке Олег Смолин. Однако он подчеркнул, что школьная программа слишком обширна.
Обновлено вчера в 23:36
ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала ведущих трэвел-шоу «Орел и решка»
Ранее подписчики телезвезды высказывали желание увидеть ее в качестве ведущей в трэвел-шоу.
Обновлено вчера в 04:26
Общество
Росконтроль выявил только один качественный бренд ветчины
Во время исследования были оценены свежесть мяса, микробиологические и физико-химические показатели безопасности и соответствие заявленному составу.
Обновлено в 02:28
Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале
Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В Ливии объявлена всеобщая мобилизация
Всеобщая мобилизация для противостояния турецким угрозам объявлена ливийским парламентом в воскресенье, 30 июля.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Индия закупит у России противотанковые ракеты для Ми-35
Россия и Индия заключили соглашение о поставке противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для вертолетов Ми-35, которые стоят на вооружении в Индии.
Обновлено вчера в 22:45
Транспорт
В Петербурге после капремонта открыли станцию метро «Академическая»
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
В Новокузнецке водитель высадил из автобуса потерявшегося ребенка
В Новокузнецке сотрудники полиции разыскивают водителя, который высадил из автобуса потерявшегося мальчика.
Обновлено в 01:41