Футбол

«Рома» объявила о переходе Маноласа в «Наполи» за € 36 млнЧемпионат вчера в 16:23

«Рома» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Сумма трансфера 28-летнего греческого футболиста составила € 36 млн. Условия контракта игрока не разглашаются.
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Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро

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