«Рома» объявила о переходе Маноласа в «Наполи»Sport.ru вчера в 17:43

Пресс-служба "Ромы" объявила о переходе защитника римского клуба Костаса Маноласа в "Наполи". Неаполитанцы заплатили за 28-летнего грека 36 млн евро. Пока условия контракта с самим игроком неизвестны.

«Рома» объявила о переходе Маноласа в «Наполи»

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