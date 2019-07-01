Футбол
«Рома» объявила о переходе Маноласа в «Наполи»Sport.ru вчера в 17:43
Пресс-служба "Ромы" объявила о переходе защитника римского клуба Костаса Маноласа в "Наполи". Неаполитанцы заплатили за 28-летнего грека 36 млн евро. Пока условия контракта с самим игроком неизвестны.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:26, Вашингтон
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка остаются порядка 3,3 тысячи домов
Режим ЧС действует в пяти районах региона ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что по состоянию на понедельник порядка 3,3 тысячи домов, в которых проживают более 9 тысяч человек, остаются подтопленными.
Обновлено в 00:58
Политика
«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 22:17
Наука
Спортсменам планируют запретить употреблять шпинат
Немецкие ученые провели масштабное исследование, длившееся 10 недель, пытаясь выяснить свойства шпината.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено 29 июня в 22:59
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях
В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Общество
Пособие по уходу за детьми-инвалидами будет увеличено
С 1 июля пособие по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы вырастет вдвое - с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей.
Обновлено 28 июня в 09:09
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Энергетика
Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей
С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов
Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки для разгона противников законопроекта об экстрадиции, которые вновь вышли на протесты в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю, сообщает телерадиостанция RTHK.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
В Белом доме разъяснили ситуацию с Huawei
Решение президента США временно снять санкции с китайской компании Huawei не означает «полной амнистии».
Обновлено вчера в 14:01
Путешествия
В Таиланде появится обязательная страховка для туристов
В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
Обновлено в 00:40
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Спорт
Футболистка сборной Швейцарии пропала после купания в озере
Уточняется, что Исмаили исчезла на озере Комо в Италии – она нырнула в воду и больше ее никто не видел.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Баскетбол
ЦСКА и «Анадолу» борются за центрового сборной Германии Фойгтманна
Московский ЦСКА заинтересован в услугах центрового сборной Германии Йоханнеса Фойгтманна.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:09
Политика
В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России
Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку
Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-ой Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
По данным Рособрнадзора, базовую математику в форме ЕГЭ выбрал 171 человек, русский язык сдавали 176 учеников.
Обновлено вчера в 20:06
Экономика
В России вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено вчера в 14:14
Общество
А не рановато? 5 признаков того, что ваш ребенок занимается сексом
Эксперт дала несколько советов родителям о том, как говорить о сексе с подростками и что говорить, чтобы сделать эту часть жизни детей как минимум безопасной, а заодно снять собственную тревожность.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации
Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Ямайка вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборные Ямайки и Панамы провели матч 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Ямайцы победили во встрече со счетом 1:0.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Гвардиола: «Суперлига убьёт внутренние чемпионаты»
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство
Обновлено вчера в 04:43