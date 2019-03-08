Футбол

«Рома» объявила о назначении Раньери главным тренеромNewInform вчера в 11:52

Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Рома» сообщила о назначении Клаудио Раньери на должность главного тренера команды. Как передает «Чемпионат», итальянский специалист будет работать в столичном клубе до окончания нынешнего сезона.
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Раньери назначен главным тренером «Ромы» до конца сезона

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