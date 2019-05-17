Футбол
«Рома» не сумела обыграть «Сассуоло» в чемпионате ИталииЧемпионат вчера в 16:30
|40′
Николо Дзаньоло
Франческо Маньянелли
|41′
|49′
Федерико Фасио
|52′
Жуан Жезус
|65′
Николо Дзаньоло
Хавьер Пасторе
|65′
Дженгиз Ундер
Джастин Клюйверт
Филип Джуричич
Энрико Бриньола
|77′
|77′
Стефан Эль-Шаарави
Диего Перотти
Джереми Бога
Федерико Ди Франческо
|81′
|86′
Стивен Нзонзи
Мануэль Локателли
Клод Аджапонг
|90′+2′
Энрико Бриньола
|90′+6′
|55%
|Владение мячом
|45%
|83%
|Процент точных передач
|80%
|6
|Удары в сторону ворот
|13
|3
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|11
|10
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Сассуоло
Расстановка 4‑3‑3
47
Консильи
21
Лирола
3
Демирал
31
Феррари
6
Рожерио
98
Аджапонг
4
Маньянелли
32
Данкан
25
Берарди
99
Бриньола
34
Ди Франческо
83
Миранте
24
Флоренци
20
Фасио
5
Жезус
11
Коларов
34
Клюйверт
4
Кристанте
27
Пасторе
42
Нзонзи
8
Перотти
9
Джеко
Рома
Расстановка 4‑5‑1
В матче 37-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал римскую «Рому». Встреча прошла в Сассуоло на стадионе "Мапей" и завершилась со счётом 0:0. Беспроигрышная серия "Ромы" в чемпионате Италии достигла восьми матчей.
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«Рома» сыграла вничью с «Сассуоло» и усложнила себе задачу по попаданию в Лигу чемпионов
Sport24.ruвчера в 16:29
«Сассуоло» — «Рома». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 37-го тура чемпионата Италии 18 мая 2019 года
LiveSport.ru17 мая в 02:30
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
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