Футбол

«Рома» не сумела обыграть «Сассуоло» в чемпионате ИталииЧемпионат вчера в 16:30

Сассуоло — Рома
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Читта-дель-Триколоре»
40′
Николо Дзаньоло
Франческо Маньянелли
41′
49′
Федерико Фасио
52′
Жуан Жезус
65′
Николо Дзаньоло
Хавьер Пасторе
65′
Дженгиз Ундер
Джастин Клюйверт
Филип Джуричич
Энрико Бриньола
77′
77′
Стефан Эль-Шаарави
Диего Перотти
Джереми Бога
Федерико Ди Франческо
81′
86′
Стивен Нзонзи
Мануэль Локателли
Клод Аджапонг
90′+2′
Энрико Бриньола
90′+6′
В матче 37-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал римскую «Рому». Встреча прошла в Сассуоло на стадионе "Мапей" и завершилась со счётом 0:0. Беспроигрышная серия "Ромы" в чемпионате Италии достигла восьми матчей.
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