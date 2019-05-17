«Рома» не сумела обыграть «Сассуоло» в чемпионате ИталииЧемпионат вчера в 16:30

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал римскую «Рому». Встреча прошла в Сассуоло на стадионе "Мапей" и завершилась со счётом 0:0. Беспроигрышная серия "Ромы" в чемпионате Италии достигла восьми матчей.

«Рома» не сумела обыграть «Сассуоло» в чемпионате Италии

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