Футбол
«Рома» намерена пригласить Сарри после отказа КонтеЧемпионат вчера в 14:23
По информации источника, основным кандидатом на пост главного тренера римского клуба был итальянский специалист Антонио Конте, однако он отказался от предложения «Ромы». Руководство римского клуба намерено предложить должность Сарри.
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Сарри пробует договориться с «Челси» о прекращении сотрудничества. Тренера ждут в «Роме»
Sport24.ruвчера в 14:02
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Хоккей
Радулов не сыграет на чемпионате мира — 2019 из-за травмы
Нападающий «Далласа» Александр Радулов не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Политика
Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая
Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву
Обновлено в 07:10
Спорт
Логинов женится на украинской биатлонистке
Обновлено в 04:40
Происшествия
Певец Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе
Украинский исполнитель Макс Барских сообщил через свой Instagram, что попал в ДТП в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 05:33
Футбол
Ливерпуль — Барселона 4:0
В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0 (Ориги, 7, 79; Вейналдум 54, 56).
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской
Обновлено в 07:10
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае
Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Суд признал Мамаева и Кокорина виновными
Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновными футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о двух драках.
Обновлено в 07:36
Футбол
«Болтон» помещен под административное управление
Клуб чемпионшипа «Болтон» был помещен под административное управление из-за неплатежеспособности нынешнего владельца Кена Андерсона.
Обновлено в 07:13
Спорт
Призовой фонд The International 2019 достиг $5 млн
Призовой фонд The International 2019 по Dota 2 увеличился до $5 млн. Информация об этом появилась на странице Боевого пропуска TI9.
Обновлено в 04:41
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Политика
«Государство в смартфоне»: Зеленский озвучил цель своего президентства
Во время встречи обсуждались борьба с коррупцией и Минский формат урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает пресс-служба Зеленского.
Обновлено в 06:18
Политика
Лавров оценил угрозы США направить к берегам Ирана авианосец
Ранее в Вашингтон пригрозил в качестве «сигнала» Тегерану направить к берегам Ирана ударную группу с авианосцем.
Обновлено в 07:35
Музыка
Лазарев показал отрывок из номера для «Евровидения»
Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Ранее была названа дата первой репетиции Лазарева на "Евровидении".
Обновлено в 04:38
Общество
Чайка: в регионах грубо нарушают технологию захоронения отходов
В работе предприятий, которые занимаются сбором, переработкой и утилизацией отходов, выявляется множество нарушений.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
США превращаются из союзника Германии в её противника
Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
Обновлено в 07:07
Политика
8 мая 1945 года был подписан Акт о капитуляции фашистской Германии
Исторический документ подписали 74 года назад (1945) в пригороде Берлина Карлхорсте.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
ВКС РФ и сирийская армия отбили атаку боевиков на «Хмеймим»
Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», связанной с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»1, вновь попытались прорвать линию обороны правительственных войск, но были отброшены союзными силами САР.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Курганской области мемориальная плита упала на девочку
Обновлено в 07:16
Здоровье
Ситуацию в здравоохранении больше половины россиян считают плохой
«Больше половины жителей России, 53%, считают ситуацию в отечественном здравоохранении плохой», - сообщили эксперты после подведения итогов опроса.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Полицейский покончил с собой в центре Москвы
В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
ЖКХ
Власти Магнитогорска удивились жалобам жителей рухнувшего дома на оплату ремонта
Власти Магнитогорска удивились претензиям жильцов дома, частично обрушившегося в результате взрыва, из-за счетов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Обновлено в 07:34
Происшествия
В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь
Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Энтин о смерти Крылатова: Я потрясён, поражён и убит
Обновлено в 06:07
Авто
Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva
Обновлено в 06:25