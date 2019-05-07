«Рома» намерена пригласить Сарри после отказа КонтеЧемпионат вчера в 14:23

По информации источника, основным кандидатом на пост главного тренера римского клуба был итальянский специалист Антонио Конте, однако он отказался от предложения «Ромы». Руководство римского клуба намерено предложить должность Сарри.

Происшествия Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.

Политика Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги Дружба между Германией и США "разбита вдребезги" — так статье газеты Suddeutsche Zeitung оценили действия госсекретаря США Майка Помпео, неожиданно отменившего свой визит в Германию за несколько часов до встречи с канцлером Ангелой Меркель.

Армия и оружие Появилось видео удара «ракетного монстра» по террористам в Сирии В интернете опубликовано видео, на котором демонстрируется боевое применение сирийских ракетных установок, в том числе штурмовой реактивной установки Golan-1000.

Общество Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».

Политика На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Происшествия Самолет не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления На борту воздушного судна находились 36 пассажиров Самолет Bombardier CRJ20 компании "Руслайн", выполнявший рейс Белгород-Калининград, не смог взлететь из-за задымления в салоне, пишет РИА Новости.

Политика Кравчук заявил, что Хрущев заставил Украину взять Крым Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым в состав республики.

ЖКХ Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.

Происшествия По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» в розыск объявлены два человека Следственный комитет России сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в розыск объявлены два человека.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Российский депутат забил своего работника бейсбольной битой Весной 2014 года депутат дал им работу, за которую сразу рассчитался спиртным. Однако мужчины не завершили поручение и начали выпивать.

Общество В Новосибирске установлен памятник Сталину Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.

Общество Кабмин изучит вопрос о поддержке региональных программ доступной среды для инвалидов Минфин и Минтруд до 1 июля 2019 года проработают вопрос о целесообразности финансовой поддержки региональных программ по формированию доступной среды для инвалидов за счёт средств федерального бюджета.

Происшествия В Москве подросток изнасиловал второклассника во время соревнований После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Происшествия Мемориальная плита упала на девочку в российском селе Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Кино Disney на год перенесла премьеру второй части «Аватара» Кинокомпания Walt Disney сдвинула на год вперед премьеру продолжения фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Об этом сообщает портал Variety.

Музыка Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019» Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".