Футбол

«Рома» намерена пригласить Сарри после отказа КонтеЧемпионат вчера в 14:23

По информации источника, основным кандидатом на пост главного тренера римского клуба был итальянский специалист Антонио Конте, однако он отказался от предложения «Ромы». Руководство римского клуба намерено предложить должность Сарри.
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«Рома» хочет подписать Сарри

Спорт-Экспресс05:09

СМИ: «Рома» после отказа Конте намерена пригласить Сарри

ProstoProSportвчера в 16:03

Сарри пробует договориться с «Челси» о прекращении сотрудничества. Тренера ждут в «Роме»

Sport24.ruвчера в 14:02

«Рома» хочет пригласить Сарри

Soccer.ruвчера в 14:31

«Рома» намерена пригласить Сарри после отказа Конте

Чемпионатвчера в 14:23

«Рома» рассматривает Сарри в качестве сменщика Раньери

Евро-футбол.рувчера в 14:16

Сарри может возглавить «Рому» вместо отказавшегося Конте

Нева Спортвчера в 14:40
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Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Обновлено в 05:35
Происшествия

Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью

В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Обновлено в 06:01
Политика

Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги

Дружба между Германией и США "разбита вдребезги" — так статье газеты Suddeutsche Zeitung оценили действия госсекретаря США Майка Помпео, неожиданно отменившего свой визит в Германию за несколько часов до встречи с канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Появилось видео удара «ракетного монстра» по террористам в Сирии

В интернете опубликовано видео, на котором демонстрируется боевое применение сирийских ракетных установок, в том числе штурмовой реактивной установки Golan-1000.
Обновлено в 05:18
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено вчера в 09:55
Общество

Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях

Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Политика

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон надела брюки в четвертый раз за восемь лет

Герцогиня предстала перед публикой в полосатом черно-белом джемпере и темно-синих широких брюках.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления

На борту воздушного судна находились 36 пассажиров Самолет Bombardier CRJ20 компании "Руслайн", выполнявший рейс Белгород-Калининград, не смог взлететь из-за задымления в салоне, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:57
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев заставил Украину взять Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым в состав республики.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Националист Демушкин получил пост в администрации Барвихи

Обновлено в 04:47
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» в розыск объявлены два человека

Следственный комитет России сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в розыск объявлены два человека.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Российский депутат забил своего работника бейсбольной битой

Весной 2014 года депутат дал им работу, за которую сразу рассчитался спиртным. Однако мужчины не завершили поручение и начали выпивать.
Обновлено в 03:36
Общество

В Новосибирске установлен памятник Сталину

Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.
Обновлено в 03:55
Здоровье

Ситуацию в здравоохранении назвали плохой более половины россиян

53% жителей России считают ситуацию в отечественном здравоохранении плохой.
Обновлено в 05:57
Политика

Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы

Обновлено в 04:38
Общество

Кабмин изучит вопрос о поддержке региональных программ доступной среды для инвалидов

Минфин и Минтруд до 1 июля 2019 года проработают вопрос о целесообразности финансовой поддержки региональных программ по формированию доступной среды для инвалидов за счёт средств федерального бюджета.
Обновлено в 05:20
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

Обновлено в 05:16
Происшествия

В Москве подросток изнасиловал второклассника во время соревнований

После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.
Обновлено в 04:49
Единоборства

Усик получил травму, бой с Такамом перенесён

Обновлено вчера в 17:06
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Обновлено в 05:23
Происшествия

Мемориальная плита упала на девочку в российском селе

Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Кино

Disney на год перенесла премьеру второй части «Аватара»

Кинокомпания Walt Disney сдвинула на год вперед премьеру продолжения фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Об этом сообщает портал Variety.
Обновлено вчера в 15:44
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
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Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX

Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
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Маурицио Сарри
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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