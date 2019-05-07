Футбол
«Рома» намерена пригласить Сарри после отказа КонтеЧемпионат вчера в 14:23
По информации источника, основным кандидатом на пост главного тренера римского клуба был итальянский специалист Антонио Конте, однако он отказался от предложения «Ромы». Руководство римского клуба намерено предложить должность Сарри.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сарри пробует договориться с «Челси» о прекращении сотрудничества. Тренера ждут в «Роме»
Sport24.ruвчера в 14:02
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Обновлено в 05:35
Происшествия
Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью
В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Обновлено в 06:01
Политика
Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги
Дружба между Германией и США "разбита вдребезги" — так статье газеты Suddeutsche Zeitung оценили действия госсекретаря США Майка Помпео, неожиданно отменившего свой визит в Германию за несколько часов до встречи с канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Появилось видео удара «ракетного монстра» по террористам в Сирии
В интернете опубликовано видео, на котором демонстрируется боевое применение сирийских ракетных установок, в том числе штурмовой реактивной установки Golan-1000.
Обновлено в 05:18
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Политика
На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров
Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела брюки в четвертый раз за восемь лет
Герцогиня предстала перед публикой в полосатом черно-белом джемпере и темно-синих широких брюках.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления
На борту воздушного судна находились 36 пассажиров Самолет Bombardier CRJ20 компании "Руслайн", выполнявший рейс Белгород-Калининград, не смог взлететь из-за задымления в салоне, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:57
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев заставил Украину взять Крым
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым в состав республики.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Националист Демушкин получил пост в администрации Барвихи
Обновлено в 04:47
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» в розыск объявлены два человека
Следственный комитет России сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в розыск объявлены два человека.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Российский депутат забил своего работника бейсбольной битой
Весной 2014 года депутат дал им работу, за которую сразу рассчитался спиртным. Однако мужчины не завершили поручение и начали выпивать.
Обновлено в 03:36
Общество
В Новосибирске установлен памятник Сталину
Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Ситуацию в здравоохранении назвали плохой более половины россиян
53% жителей России считают ситуацию в отечественном здравоохранении плохой.
Обновлено в 05:57
Общество
Кабмин изучит вопрос о поддержке региональных программ доступной среды для инвалидов
Минфин и Минтруд до 1 июля 2019 года проработают вопрос о целесообразности финансовой поддержки региональных программ по формированию доступной среды для инвалидов за счёт средств федерального бюджета.
Обновлено в 05:20
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Москве подросток изнасиловал второклассника во время соревнований
После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.
Обновлено в 04:49
Единоборства
Усик получил травму, бой с Такамом перенесён
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали
Обновлено в 05:23
Происшествия
Мемориальная плита упала на девочку в российском селе
Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Кино
Disney на год перенесла премьеру второй части «Аватара»
Кинокомпания Walt Disney сдвинула на год вперед премьеру продолжения фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Об этом сообщает портал Variety.
Обновлено вчера в 15:44
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Авто
Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX
Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено вчера в 13:31