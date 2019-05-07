Футбол
«Рома» намерена пригласить Сарри после отказа КонтеЧемпионат вчера в 14:23
По информации источника, основным кандидатом на пост главного тренера римского клуба был итальянский специалист Антонио Конте, однако он отказался от предложения «Ромы». Руководство римского клуба намерено предложить должность Сарри.
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Сарри пробует договориться с «Челси» о прекращении сотрудничества. Тренера ждут в «Роме»
Sport24.ruвчера в 14:02
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Скончался композитор Евгений Крылатов
Обновлено в 05:18
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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
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В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
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В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
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Принц Гарри и Меган Маркл показали сына
Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
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Происшествия
В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара
Жителей села Иковка в Кетовском районе Курганской области начали эвакуировать в связи с действующими в районе природными пожарами.
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Кино
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Телеканал HBO и продюсер сериала "Игра престолов" объяснили, как стаканчик с кофе из Starbucks появился на столе перед Дейнерис Таргариен во время пира в четвертой серии восьмого сезона.
Обновлено вчера в 04:34
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
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Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100
Обновлено в 05:05
Экономика
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
Обновлено в 08:45
Политика
Бутину освободят из-под стражи 5 ноября
Обновлено в 08:48
Футбол
«Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги Чемпионов
В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом».
Обновлено в 00:00
Общество
В Росэнергоатоме сообщили о нормальном уровне радиации в Твери
Энергоблоки Калининской АЭС в Тверской области работают в штатном режиме, сбоев и отклонений не было, сообщается на сайте Росэнергоатома.
Обновлено в 08:47
Экономика
МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд
Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика
СМИ сообщили о согласии Порошенко прийти на допрос в Генпрокуратуру
Украинский лидер Пётр Порошенко согласился дать показания в Генеральной прокуратуре Украины, пишут «Украинские новости» со ссылкой на источник в ведомстве.
Обновлено в 08:34
Экономика
Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн
Неравномерной была и динамика количества компаний, оказавшихся финансовыми пирамидами.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Названа польза от ежедневного употребления сала
Диетологи рекомендуют есть свежее сало без хлеба и употреблять продукт в первой половине дня, так как он является мощным источником энергии.
Обновлено в 03:18
Политика
Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 21:47
Кино
Певица Мадонна заявила о невиновности Майкла Джексона
Известная певица сказала, что она не принадлежит к людям с менталитетом «толпы линчевателей» и заявила, что все люди являются «невиновными, пока их вина не доказана».
Обновлено в 04:52
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 17:41
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет
Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Хоккей
Ковальчук: лидерство не делим, у нас в команде 22 лидера
Лидерство не делим, у нас 22 лидера в команде. Неважно, у кого какая нашивка, все играем за герб на груди.
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Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Авто
Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX
Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Путин призвал руководство страны предъявить людям плоды своей работы
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал собравшихся предъявить людям плоды своей работы.
Обновлено в 08:49