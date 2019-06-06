Футбол

«Рома» намерена купить Икарди у «Интера»REGNUM 06:06

Итальянская «Рома» намерена купить нападающего Мауро Икарди у «Интера». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что в настоящий момент представители «Ромы» ведут переговоры с «Интером» о переходе нескольких игроков.
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«Рома» заинтересована в услугах Икарди

Советский спорт04:25

СМИ: «Рома» хочет включить Икарди в сделку по переходу Джеко

Спорт-Экспресс02:18

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Газета.Ru03:27

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«Рома» включилась в борьбу за Икарди

Матч ТВ04:05

«Рома» может купить Икарди

Sport.ru04:13

«Рома» хочет купить у «Интера» Икарди и готова включить в сделку Джеко

Sports.ru00:43
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Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
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Футбол

Шаронов назначен и.о. главного тренера «Рубина»

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В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

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Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне

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Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила в среду, 5 июня, что реализация федеральных проектов, за исполнение которых отвечает Минздрав России, должна способствовать скачкообразному повышению качества российской медицины.
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Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.
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В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж

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Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
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