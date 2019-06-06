Футбол
«Рома» намерена купить Икарди у «Интера»REGNUM 06:06
Итальянская «Рома» намерена купить нападающего Мауро Икарди у «Интера». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что в настоящий момент представители «Ромы» ведут переговоры с «Интером» о переходе нескольких игроков.
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
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Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
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В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
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В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
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Перед приговором: что написано в 400 томах дела Гайзера
На следующей неделе, 10 июня, в Замоскворецком районном суде Москвы начнут оглашать приговор фигурантам дела Гайзера.
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Авто
В России рекордно упали продажи автомобилей
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Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Происшествия
На севере Москвы загорелся складской комплекс
На севере Москвы горит складской комплекс. На место пожара направлены пожарные бригады. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Москвы.
Обновлено в 09:40
Происшествия
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Футбол
Шаронов назначен и.о. главного тренера «Рубина»
«Рубин» на своём официальном сайте объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Романа Шаронова, который ранее возглавлял молодёжную команду казанского клуба.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
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13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Религия
Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне
В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
Обновлено в 01:16
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Прямая трансляция: Встреча Путина и премьера Словакии
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
Обновлено в 10:12
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:30
Экономика
Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном
5 июня сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось четыре месяца.
Обновлено в 08:39
Здоровье
Скворцова оценила влияние нацпроектов на российскую медицину
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила в среду, 5 июня, что реализация федеральных проектов, за исполнение которых отвечает Минздрав России, должна способствовать скачкообразному повышению качества российской медицины.
Обновлено вчера в 15:51
Экономика
Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России
Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Жителей России предупредили о новом виде судебного мошенничества
Как ранее сообщали «Кубанские новости», интернет-пользователи пожаловались на новый вид мошенничества, который связан с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.
Обновлено в 09:49
Политика
В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж
Верховный суд Крыма приговорил его к лишению свободы на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин назвал двух самых выдающихся россиян
Президент России Владимир Путин рассказал на полях ПМЭФ-2019, кого считает самыми выдающимися россиянами.
Обновлено в 09:45
Экономика
ФАС возбудила дело против импортера Philips из-за цен на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении российского дилера Philips ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» за нарушение закона о защите конкуренции.
Обновлено в 08:39
Политика
Ярош пригрозил Зеленскому неподчинением украинских силовиков
Депутат Верховной рады, бывший лидер «Правого сектора» (запрещен в России) Дмитрий Ярош заявил, что военнослужащие в Донбассе должны следовать уставу ВСУ и конституции Украины, а не приказам президента Владимира Зеленского, и открывать огонь в ответ на обстрелы.
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