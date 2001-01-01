Футбол
«Рома» начала переговоры с КонтеSoccer.ru 03:28
Согласно информации итальянских газет Il Tempo и La Repubblica, "Рома" приступила к переговорам с экс-тренером "Челси" Антонио Конте. Напомним, только в марте наставником "джаллоросси" стал Клаудио Раньери, однако останется на своем посту он максимум до лета.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Спорт
Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Обновлено вчера в 04:19
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО
В Сети появились видеозаписи, запечатлевшие, как силы сирийской ПВО отражают ракетный удар по провинции Хама.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Политика
Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер
Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Манчестер, экстренно сел в Стокгольме из-за технической неисправности, связанной с повышением давления в салоне, пострадавших нет, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Авто
Пикап Lada Granta Cross – опубликован первый рендер
Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross, продающегося на российском авторынке.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров
В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Политика
10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018
«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
Обновлено вчера в 18:58
Экономика
UC Rusal сэкономит на переезде в Россию $80–100 млн
Сменив остров Джерси на Россию, UC Rusal не станет платить больше налогов, напротив, сможет даже сэкономить на них.
Обновлено в 04:02
Общество
Роскомнадзор заблокировал еще один ярославский сайт
Сегодня стало известно, что сайт ярославского издания 76.ru был заблокирован Роскомнадзором.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек
На первый общегородской субботник в Москве вышли почти 1,4 млн человек. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 05:02
Наука
Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.
Обновлено в 04:49
Политика
Cпасенных у берегов Мальты мигрантов распределят по четырем странам ЕС
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более 60 мигрантов, находящихся у берегов страны на борту судна Sea-Eye, распределят между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 05:17
Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Обновлено в 05:14
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено в 03:55
Автоспорт
Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку
Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Финансы
Казанский «Банк 131» получил лицензию Центробанка
ООО «Банк 131» получило базовую лицензию на осуществление банковских операций. Информация об этом появилась на сайте Центробанка.
Обновлено в 01:29
Политика
Во Владивосток прибыл отряд кораблей ВМС Таиланда
Обновлено в 03:39
Авто
Самая доступная Ferrari в мире выставлена на продажу
Обновлено в 04:55
Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал проекта «Голос. Дети»
Многих зрителей впечатлило выступление дочери Алсу. Микелла Абрамова в свои 10 лет представила номер в образе монашки.
Обновлено в 00:46
Политика
Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»
Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Семья депутата ГД от Севастополя увеличила свои доходы в десять раз
Согласно опубликованным декларациям с 2016 по 2018 год семья депутата Госдумы РФ от Севастополя («Единая Россия») Дмитрия Белика увеличила свои доходы с 1,8 до 21,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 14:08
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 18:35
Хоккей
Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ
Рассмотрение дела назначено на 14 апреля, игрок может быть дисквалифицирован на несколько игр.
Обновлено в 05:07
Политика
Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.
Обновлено 11 апреля в 10:16