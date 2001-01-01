«Рома» начала переговоры с КонтеSoccer.ru 03:28

Согласно информации итальянских газет Il Tempo и La Repubblica, "Рома" приступила к переговорам с экс-тренером "Челси" Антонио Конте. Напомним, только в марте наставником "джаллоросси" стал Клаудио Раньери, однако останется на своем посту он максимум до лета.

«Рома» начала переговоры с Конте

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