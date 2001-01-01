Футбол

«Рома» начала переговоры с КонтеSoccer.ru 03:28

Согласно информации итальянских газет Il Tempo и La Repubblica, "Рома" приступила к переговорам с экс-тренером "Челси" Антонио Конте. Напомним, только в марте наставником "джаллоросси" стал Клаудио Раньери, однако останется на своем посту он максимум до лета.
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Источник: «Рома» рассчитывает пригласить Конте

Советский спорт04:45

«Рома» вступила в переговоры с Конте

Чемпионат04:27

«Рома» начала переговоры с Конте

Sportbox.RU04:25

«Рома» начала переговоры с Конте

Матч ТВ04:25

«Рома» начала переговоры с Конте

Евро-футбол.ру04:21

«Рома» начала переговоры с Конте

Soccer.ru03:28
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Обновлено вчера в 04:19
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Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

В Сети появились видеозаписи, запечатлевшие, как силы сирийской ПВО отражают ракетный удар по провинции Хама.
Обновлено в 03:15
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Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Политика

Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер

Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Манчестер, экстренно сел в Стокгольме из-за технической неисправности, связанной с повышением давления в салоне, пострадавших нет, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист.
Обновлено в 04:05
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Авто

Пикап Lada Granta Cross – опубликован первый рендер

Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross, продающегося на российском авторынке.
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Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Политика

10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018

«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
Обновлено вчера в 18:58
Экономика

UC Rusal сэкономит на переезде в Россию $80–100 млн

Сменив остров Джерси на Россию, UC Rusal не станет платить больше налогов, напротив, сможет даже сэкономить на них.
Обновлено в 04:02
Общество

Роскомнадзор заблокировал еще один ярославский сайт

Сегодня стало известно, что сайт ярославского издания 76.ru был заблокирован Роскомнадзором.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек

На первый общегородской субботник в Москве вышли почти 1,4 млн человек. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 05:02
Наука

Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом

Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.
Обновлено в 04:49
Политика

Cпасенных у берегов Мальты мигрантов распределят по четырем странам ЕС

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более 60 мигрантов, находящихся у берегов страны на борту судна Sea-Eye, распределят между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 05:17
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Обновлено в 05:14
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Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
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Автоспорт

Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку

Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Финансы

Казанский «Банк 131» получил лицензию Центробанка

ООО «Банк 131» получило базовую лицензию на осуществление банковских операций. Информация об этом появилась на сайте Центробанка.
Обновлено в 01:29
Политика

Во Владивосток прибыл отряд кораблей ВМС Таиланда

Обновлено в 03:39
Авто

Самая доступная Ferrari в мире выставлена на продажу

Обновлено в 04:55
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
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Музыка

Дочь Алсу вышла в финал проекта «Голос. Дети»

Многих зрителей впечатлило выступление дочери Алсу. Микелла Абрамова в свои 10 лет представила номер в образе монашки.
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Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»

Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено вчера в 10:24
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Обновлено в 04:21
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Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
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Семья депутата ГД от Севастополя увеличила свои доходы в десять раз

Согласно опубликованным декларациям с 2016 по 2018 год семья депутата Госдумы РФ от Севастополя («Единая Россия») Дмитрия Белика увеличила свои доходы с 1,8 до 21,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 14:08
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Обновлено вчера в 18:35
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Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ

Рассмотрение дела назначено на 14 апреля, игрок может быть дисквалифицирован на несколько игр.
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Политика

Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин

Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.
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Итальянский футбольный тренер
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Клаудио Раньери
Итальянский тренер
Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Рома».
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