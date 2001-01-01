Футбол
«Рома» начала переговоры с КонтеЕвро-футбол.ру 04:21
Руководство "Ромы" вступило в переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, рапортует Il Tempo. Напомним, что в марте рулевым римской команды стал Клаудио Раньери, однако он останется на этом посту только до лета. Основным конкурентом "Ромы" в борьбе за Конте считается миланский "Интер".
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