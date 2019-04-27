Футбол

«Рома» на своем поле разгромила «Кальяри»Спорт-Экспресс 13:53

Рома — Кальяри
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Федерико Фасио
5′
Хавьер Пасторе
8′
36′
Лука Чеппителли
61′
Фабио Пизакане
Хавьер Пасторе
Диего Перотти
64′
68′
Вальтер Бирса
Алессандро Дейола
Стефан Эль-Шаарави
Дженгиз Ундер
74′
74′
Фабрицио Каччаторе
Дарио Срна
84′
Жуан Педро
Сириль Терео
Александар Коларов
86′
Джастин Клюйверт
Анте Чорич
87′
Константинос Манолас
88′
"Рома" уверенно обыграла "Кальяри" в матче 34-го тура чемпионата Италии – 3:0. В составе римлян отличились защитники Федерико Фасио и Александр Коларов, а также хавбек Хавьер Пасторе. Благодаря победе "Рома" поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболисты «Ромы» разгромили «Кальяри» в домашнем матче чемпионата Италии

РИА Новости14:08

«Рома» разгромила «Кальяри» и поднялась в зону Лиги чемпионов

Матч ТВ14:01

Серия А. «Рома» разгромила «Кальяри» и поднялась на четвертое место

Бомбардир.ру13:52

«Рома» на своем поле разгромила «Кальяри»

Спорт-Экспресс13:53

«Рома» разгромила «Кальяри» в матче чемпионата Италии

Чемпионат13:52

«Рома» дома разгромила «Кальяри» и вышла на 4-е место в Серии А

Sport24.ru14:01

Пасторе: «Мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов»

Soccer.ru14:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:45, Ашберн
Религия

Сербский игумен посоветовал не переедать после поста

После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес

Потерявшая мужа Вера Васильева призналась, что любила другого человека

Обновлено в 13:10
Культура

Эрнст прокомментировал результаты голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 13:14
Происшествия

Трамп отреагировал на стрельбу в синагоге в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим в результате стрельбы в синагоге, произошедшей в штате Калифорния.
Обновлено в 19:28
Общество

СМИ: более 70 человек заболели в результате вспышки сальмонеллеза в Канаде

Свыше 70 человек заболели сальмонеллезом в шести регионах Канады, где отмечена вспышка этой кишечной инфекции.
Обновлено в 19:43
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Происшествия

Один человек погиб после столкновения двух судов на Волге

Обновлено в 04:42
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters.
Обновлено в 08:08
Политика

Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов

Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено в 19:00
Экономика

Евросоюз прекратил выпуск банкнот достоинством €500

Европейский Центробанк прекратил выпуск банкнот достоинством €500. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Политика

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Обновлено в 03:10
Политика

Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов

Обновлено в 20:14
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, которая произошла на Шри-Ланке в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 19:14
Политика

Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Экономика

Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено в 14:06
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала

Обновлено в 10:18
Здоровье

В Ростове у мини-пига остановилось дыхание на плановой операции

Опасность для жизни мини-пига появилась во время плановой операции в Ростове.
Обновлено в 16:19
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено в 17:28
Культура

Башаров может воссоединиться с бывшей женой

Марат Башаров признался, что в Армению его тянет и по другой причине — актер по достоинству оценил кухню этой страны.
Обновлено в 10:17
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хавьер Пасторе
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Рома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное