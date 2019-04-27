Футбол

«Рома» на своем поле разгромила «Кальяри»Спорт-Экспресс вчера в 13:53

Рома — Кальяри
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Федерико Фасио
5′
Хавьер Пасторе
8′
36′
Лука Чеппителли
61′
Фабио Пизакане
Хавьер Пасторе
Диего Перотти
64′
68′
Вальтер Бирса
Алессандро Дейола
Стефан Эль-Шаарави
Дженгиз Ундер
74′
74′
Фабрицио Каччаторе
Дарио Срна
84′
Жуан Педро
Сириль Терео
Александар Коларов
86′
Джастин Клюйверт
Анте Чорич
87′
Константинос Манолас
88′
"Рома" уверенно обыграла "Кальяри" в матче 34-го тура чемпионата Италии – 3:0. В составе римлян отличились защитники Федерико Фасио и Александр Коларов, а также хавбек Хавьер Пасторе. Благодаря победе "Рома" поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков.
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