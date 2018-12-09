Футбол

«Рома» планирует уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену
Евро-футбол.ру
03:17

Кальяри — Рома
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сардиния Арена»
14′
Бриан Кристанте
41′
Александар Коларов
47′
Бриан Кристанте
Паоло Панкрацио Фараго
64′
Симоне Падоин
Марко Паяц
65′
Диего Фариас
Марко Сау
75′
75′
Джастин Клюйверт
Лука Пеллегрини
Филип Брадарич
Лука Чигарини
80′
83′
Патрик Шик
Хавьер Пасторе
Артур Ионица
85′
89′
Николо Дзаньоло
Жуан Жезус
Дарио Срна
90′+3′
Лука Чеппителли
90′+3′
Лука Чеппителли
90′+3′
Марко Сау
90′+5′
Марко Сау
90′+6′
Удерживает президента "Ромы" Джима Паллотту от увольнения два фактора: угрозы со стороны спортивного директора Мончи, который пообещал уйти вместе с Ди Франческо, и трудности с писком замены – ни одна из кандидатур, в том числе экс-тренер "Милана" Винченцо Монтелла и экс-тренер "Форентины" Паулу Соуза, не устраивают руководство.
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Итальянский футболист и тренер. Главный тренер футбольного клуба «Рома».
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