Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян с большой долей вероятности продолжит карьеру в Италии. «Рома» рассматривает аренду 30-летнего хавбека с правом последующего выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Мхитарян выступает за «Арсенал» с начала 2018 года.

«Рома» может арендовать у «Арсенала» Мхитаряна

Происшествия CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Происшествия Игрок «Хетафе» арестован за нападение на полицию Защитник «Хетафе» Матиас Оливера был арестован в субботу после драки возле гостиничного комплекса в провинции Альбасете.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Политика Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ и известный режиссер Владимир Бортко в ходе дебатов перед выборами губернатора Санкт-Петербурга заявил, что не будет принимать участие в избирательной гонке.

Авто Opel Insignia замечен на Нюрбургринге Зарубежным фотошпионам удалось заснять несколько прототипов Opel Insignia, проходивших испытания на знаменитом гоночном треке.

Авто Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.

Политика Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Политика Штайнмайер попросил прощения у народа Польши Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на церемонии в польском городе Велюнь, попросила прощения у людей Польши за поступки Германии во время Второй мировой войны, сообщает агентство "Интерфакс".

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Общество Режим ЧС ввели из-за обмеления реки Лена в Якутии В Якутске и в городском округе Жатай объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Космос Борисов сказал, когда будет принята программа освоения Луны Нужно четко понимать, что мы получим в результате — возможно, новые знания либо иные дивиденды от вложений, которые мы сделаем в лунную программу", — цитируют Борисова "Ведомости".

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Происшествия В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.

Экономика Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Общество Названы регионы России с самой доступной электроэнергией Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.

Происшествия В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Общество Беллуччи и Кассель впервые появились вместе после развода Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака.