Футбол
Матч ТВ«Рома» может арендовать у «Арсенала» Мхитаряна
Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян с большой долей вероятности продолжит карьеру в Италии. «Рома» рассматривает аренду 30-летнего хавбека с правом последующего выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Мхитарян выступает за «Арсенал» с начала 2018 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:50, Вашингтон
Происшествия
CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице
Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.
ТАСС 10:48
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости 18:01
Происшествия
Игрок «Хетафе» арестован за нападение на полицию
Защитник «Хетафе» Матиас Оливера был арестован в субботу после драки возле гостиничного комплекса в провинции Альбасете.
Матч ТВ 15:54
Музыка
В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru 19:12
Авто
Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей
За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
Wroom.ru 15:26
Политика
Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ и известный режиссер Владимир Бортко в ходе дебатов перед выборами губернатора Санкт-Петербурга заявил, что не будет принимать участие в избирательной гонке.
Daily Storm 30 августа в 12:41
Авто
Opel Insignia замечен на Нюрбургринге
Зарубежным фотошпионам удалось заснять несколько прототипов Opel Insignia, проходивших испытания на знаменитом гоночном треке.
SpeedMe 08:33
Авто
Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре
Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.
Автоновости дня 02:28
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru 15:17
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 21:41
Политика
Штайнмайер попросил прощения у народа Польши
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на церемонии в польском городе Велюнь, попросила прощения у людей Польши за поступки Германии во время Второй мировой войны, сообщает агентство "Интерфакс".
Труд 08:00
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Общество
Режим ЧС ввели из-за обмеления реки Лена в Якутии
В Якутске и в городском округе Жатай объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21:35
Теннис
Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Коммерсантъ 20:59
Космос
Борисов сказал, когда будет принята программа освоения Луны
Нужно четко понимать, что мы получим в результате — возможно, новые знания либо иные дивиденды от вложений, которые мы сделаем в лунную программу", — цитируют Борисова "Ведомости".
РЕН ТВ 18:04
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Происшествия
В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину
В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.
РБК 19:03
Экономика
Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты
По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов.
Вести.Ru 21:57
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК вчера в 02:04
Общество
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.
Известия 19:50
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
РИА Новости 12:20
Общество
Беллуччи и Кассель впервые появились вместе после развода
Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака.
Телепрограмма 11:28
Гаджеты
Цифра дня: Сколько денег потеряет Apple, чтобы сохранить цены на устройства на фоне торговой войны
Новые таможенные тарифы коснулись 19 товаров Apple. Но эксперты считают, что компания не станет повышать их стоимость для потребителя.
Ferra 07:41
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29