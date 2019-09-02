Футбол
Матч ТВ«Рома» может арендовать у «Арсенала» Мхитаряна
Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян с большой долей вероятности продолжит карьеру в Италии. «Рома» рассматривает аренду 30-летнего хавбека с правом последующего выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Мхитарян выступает за «Арсенал» с начала 2018 года.
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Даниил Квят показал самый впечатляющий рывок на Гран-при Бельгии
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В Жуковском завершился МАКС-2019: итоги выставки
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Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
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Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций.
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Росавиация разрешила ввод нового терминала хабаровского аэропорта
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Газета.Ru вчера в 21:49
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РЕН ТВ вчера в 06:25
Общество
Алтайский край замкнул десятку регионов с низкими зарплатами учителей
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Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Изобретение американцев призвано предотвратить столкновение Земли с опасными астероидами за счёт отклонения астероидов от их траектории посредством кинетического удара.
News.ru вчера в 10:14