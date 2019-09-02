Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян с большой долей вероятности продолжит карьеру в Италии. «Рома» рассматривает аренду 30-летнего хавбека с правом последующего выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Мхитарян выступает за «Арсенал» с начала 2018 года.

«Рома» может арендовать у «Арсенала» Мхитаряна

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