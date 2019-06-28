Футбол

«Рома» купила у «Уфы» защитника НеделчаруREGNUM 08:29

Итальянская «Рома» купила у «Уфы» румынского защитника Йонуца Неделчару. Об этом 28 июня сообщает «Чемпионат». Отмечается, что сумма трансфера 23-летнего игрока составила €4 млн.
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«Чемпионат»: «Рома» купила защитника «Уфы» за 4 млн евро

Спорт БИЗНЕС Online07:40

«Рома» купила Неделчару у «Уфы»

Советский спорт07:34

«Рома» приобрела защитника «Уфы» Неделчару

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Гендиректор «Уфы»: Неделчару имеет ряд предложений из-за рубежа

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СМИ: Игрок «Уфы» перешел в «Рому»

Матч ТВ07:47

«Рома» купила защитника «Уфы» Неделчару

Metaratings07:24

Гендиректор «Уфы»: «Информация о переходе Неделчару в „Рому“ не соответствует действительности»

Sport24.ru07:32
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Происшествия

Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

Обновлено в 05:11
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
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Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года

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Политика

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Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Общество

Метеостанцию установили на вершине «Лахта Центра» в Петербурге

Как отмечается, метеостанция на высоте 462 м станет верхним элементом смарт-системы мониторинга состояния конструкций, которая насчитывает более 3 тыс. датчиков по всему комплексу.
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Кино

Медведев поздравил Александра Панкратова-Черного с 70-летним юбилеем

Обновлено в 07:53
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Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 13:00
Политика

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В букете на встрече Путина и Трампа увидели хороший знак

Эксперты обратили внимание на букет, стоявший на столе во время встречи президентов России и США, и считают, что это может быть хорошим знаком.
Обновлено в 08:24
Происшествия

ГАЗ назвал предварительную причину пожара на заводе в Нижнем Новгороде

Предварительной причиной возгорания в литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Горьковского автомобильного завода.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22

В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Политика

ДНР и ЛНР передали в Минске Медведчуку четырех пленных

Представители ДНР и ЛНР передали в пятницу главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных.
Обновлено в 07:30
Экономика

Кизлярский завод просит ограничить госзакупки импортного коньяка

Кизлярский коньячный завод выступает с инициативой ограничить в России государственные закупки импортного коньяка.
Обновлено 26 июня в 02:24
Армия и оружие

National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией

Обновлено в 03:18
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Независимые разработчики сделали «королевскую битву» из популярной игры Flappy Bird, сейчас в ней одновременно могут участвовать 100 человек.
Обновлено в 07:53
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика

Тариф на вывоз мусора в Тюменской области изменят с 1 июля

Тариф на вывоз мусора в Тюменской области будет изменён с 1 июля, сообщает URA.RU.
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Политика

Песков рассказал о встречах Владимира Путина на саммите G20

Обновлено в 08:12
Общество

ФСИН поддержит жалобу пермских заключенных в ЕСПЧ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от осужденных из Пермской колонии, которых суды постановили переселить из общежития фабрики в полуразрушенное здание в тайге, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Общество

Телеканал «Россия-1» отменил выпуск Малахова про сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 20:19
Общество

Жителя Поморья, осудившего манеру вождения Путина, оштрафовали на 15 тысяч рублей

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Хоккей

Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»

Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Обновлено в 02:12
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«Милан» исключён из еврокубков на один сезон

«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
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Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск. Для отдыха певица и актриса выбрала остров Самуи в Таиланде.
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Политика

В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян

Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
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