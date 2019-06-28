Футбол
«Рома» купила у «Уфы» защитника НеделчаруREGNUM 08:29
Итальянская «Рома» купила у «Уфы» румынского защитника Йонуца Неделчару. Об этом 28 июня сообщает «Чемпионат». Отмечается, что сумма трансфера 23-летнего игрока составила €4 млн.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Обновлено в 05:11
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Энергетика
Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года
Обновлено в 07:31
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Общество
Метеостанцию установили на вершине «Лахта Центра» в Петербурге
Как отмечается, метеостанция на высоте 462 м станет верхним элементом смарт-системы мониторинга состояния конструкций, которая насчитывает более 3 тыс. датчиков по всему комплексу.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 13:00
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Политика
В букете на встрече Путина и Трампа увидели хороший знак
Эксперты обратили внимание на букет, стоявший на столе во время встречи президентов России и США, и считают, что это может быть хорошим знаком.
Обновлено в 08:24
Происшествия
ГАЗ назвал предварительную причину пожара на заводе в Нижнем Новгороде
Предварительной причиной возгорания в литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Горьковского автомобильного завода.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22
В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Политика
ДНР и ЛНР передали в Минске Медведчуку четырех пленных
Представители ДНР и ЛНР передали в пятницу главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных.
Обновлено в 07:30
Экономика
Кизлярский завод просит ограничить госзакупки импортного коньяка
Кизлярский коньячный завод выступает с инициативой ограничить в России государственные закупки импортного коньяка.
Обновлено 26 июня в 02:24
Игры
Популярную мобильную игру Flappy Bird превратили в «королевскую битву»
Независимые разработчики сделали «королевскую битву» из популярной игры Flappy Bird, сейчас в ней одновременно могут участвовать 100 человек.
Обновлено в 07:53
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика
Тариф на вывоз мусора в Тюменской области изменят с 1 июля
Тариф на вывоз мусора в Тюменской области будет изменён с 1 июля, сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:34
Политика
Песков рассказал о встречах Владимира Путина на саммите G20
Обновлено в 08:12
Общество
ФСИН поддержит жалобу пермских заключенных в ЕСПЧ
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от осужденных из Пермской колонии, которых суды постановили переселить из общежития фабрики в полуразрушенное здание в тайге, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Общество
Телеканал «Россия-1» отменил выпуск Малахова про сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Жителя Поморья, осудившего манеру вождения Путина, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Обновлено в 05:38
Хоккей
Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»
Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Обновлено в 02:12
Футбол
«Милан» исключён из еврокубков на один сезон
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Самбурская: «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»
Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск. Для отдыха певица и актриса выбрала остров Самуи в Таиланде.
Обновлено в 06:00
Политика
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян
Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30