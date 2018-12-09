Футбол

«Рома» хочет уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену
Чемпионат
03:10

Кальяри — Рома
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сардиния Арена»
14′
Бриан Кристанте
41′
Александар Коларов
47′
Бриан Кристанте
Паоло Панкрацио Фараго
64′
Симоне Падоин
Марко Паяц
65′
Диего Фариас
Марко Сау
75′
75′
Джастин Клюйверт
Лука Пеллегрини
Филип Брадарич
Лука Чигарини
80′
83′
Патрик Шик
Хавьер Пасторе
Артур Ионица
85′
89′
Николо Дзаньоло
Жуан Жезус
Дарио Срна
90′+3′
Лука Чеппителли
90′+3′
Лука Чеппителли
90′+3′
Марко Сау
90′+5′
Марко Сау
90′+6′
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассматривает вариант увольнения Эусебио Ди Франческо с должности главного тренера команды, сообщает La Gazzetta dello Sport. В нынешнем сезоне итальянской Серии А римский клуб одержал только 5 побед в 15 матчах и сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице.
Чемпионат03:10

Подробнее о событии

СМИ: «Рома» может отправить Ди Франческо в отставку

RT на русском04:13

«Рома» планирует уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

Евро-футбол.ру03:17

«Рома» хочет уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

Чемпионат03:10

«Рома» может отправить в отставку Ди Франческо

Матч ТВ02:39

«Рома» может отправить в отставку Ди Франческо

Sportbox.RU02:39

СМИ: «Рома» может уволить Ди Франческо

Спорт-Экспресс02:25

«Рома» хочет уволить главного тренера, но не может найти ему замену

Sport24.ru02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Футбол

Альба: «Золотой мяч» должен был получить Лионель Месси

Обновлено в 05:58
Футбол

«Спартак» одержал победу над «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено в 03:55
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Каждый может выиграть премьер-лигу»

Если вы спрашиваете меня, может ли «Ливерпуль» выиграть премьер-лигу, я отвечу «да».
Обновлено в 05:51
Футбол

«Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов

По информации Daily Star, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего англичанина 200 миллионов фунтов стерлингов.
Обновлено в 06:04
Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»

Обновлено в 02:51
Футбол

Дмитрий Хохлов: «Газон наложит свой отпечаток на игру»

Матч «Динамо» — «Урал» состоится 9 декабря, начало игры — в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 06:02
Футбол

«Атланта Юнайтед» стала чемпионом МЛС впервые в истории

«Атланта Юнайтед» выиграла в финальном матче плей-офф МЛС у «Портленд Тимберс» (2:0). Клуб из Атланты, основанный в 2014 году, впервые стал чемпионом МЛС и завоевал путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Обновлено в 06:09
Футбол

Фалькао может вернуться в «Атлетико». В переходе заинтересован Симеоне

Фалькао выступал за «Атлетико» с 2011 по 2013 год. На игрока также претендует «Реал».
Обновлено в 05:50
Футбол

«Интер» может заплатить за Озила 28 млн евро

Сообщается, что сумма трансфера может составить 28 миллионов евро.
Обновлено в 06:00
Футбол

Фарфан поделился настроением перед встречей с бывшим клубом

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан намерен сделать все для победы над своим бывшим клубом, немецким "Шальке", в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:25
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол

Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»

Иван Бакулин, агент защитника голландского "Витесса", Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
Обновлено в 06:14
Футбол

«Лацио» в компенсированное время матча упустил победу над «Сампдорией»

В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Аталанты, а Сампдория дома встретится с Парму.
Обновлено в 02:12
Футбол

Василий Березуцкий: «ЦСКА предлагал тренировать детей»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что клуб предлагал ему и его брату Алексею Березуцкому тренировать детей в школе.
Обновлено в 05:05
Футбол

Погба в январе может уйти из МЮ из-за конфликта с Моуриньо

Полузащитник МЮ Поль Погба может сменить клуб в ближайшее межсезонье.
Обновлено в 04:34
ещё по теме
Эусебио Ди Франческо
Итальянский тренер
Итальянский футболист и тренер. Главный тренер футбольного клуба «Рома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рома
Итальянский футбольный клуб
Итальянская спортивная ассоциация из Рима. Цвета клуба: золотисто-жёлтый и пурпурно-красный. Домашние матчи проводит на «Стадио Олимпико», вмещающем 72 698 зрителей. «Рома» принимала участие во всех сезонах Серии А с начала её основания кроме одного сезона в Серии B. «Рома» является членом Ассоциации Европейских клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное