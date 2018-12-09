Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассматривает вариант увольнения Эусебио Ди Франческо с должности главного тренера команды, сообщает La Gazzetta dello Sport. В нынешнем сезоне итальянской Серии А римский клуб одержал только 5 побед в 15 матчах и сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице.

«Рома» хочет уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

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