Футбол

«Рома» хочет уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену
Чемпионат
03:10

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассматривает вариант увольнения Эусебио Ди Франческо с должности главного тренера команды, сообщает La Gazzetta dello Sport. В нынешнем сезоне итальянской Серии А римский клуб одержал только 5 побед в 15 матчах и сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице.
Чемпионат03:10

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СМИ: «Рома» может отправить Ди Франческо в отставку

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«Рома» планирует уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

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«Рома» хочет уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

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«Рома» может отправить в отставку Ди Франческо

Sportbox.RU02:39

СМИ: «Рома» может уволить Ди Франческо

Спорт-Экспресс02:25

«Рома» хочет уволить главного тренера, но не может найти ему замену

Sport24.ru02:09
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
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Эусебио Ди Франческо
Итальянский тренер
Итальянский футболист и тренер. Главный тренер футбольного клуба «Рома».
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Рома
Итальянский футбольный клуб
Итальянская спортивная ассоциация из Рима. Цвета клуба: золотисто-жёлтый и пурпурно-красный. Домашние матчи проводит на «Стадио Олимпико», вмещающем 72 698 зрителей. «Рома» принимала участие во всех сезонах Серии А с начала её основания кроме одного сезона в Серии B. «Рома» является членом Ассоциации Европейских клубов.
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