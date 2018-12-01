Футбол
В Италии сообщили, что "Рома" приступила к переговорам к Антонио Конте, который может заменить Эусебио Ди Франческо на посту главного тренера команды. Впрочем, специалист пока не спешит принимать решение и следит за ситуацией в "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
Soccer.ru04:07
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