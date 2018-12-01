Футбол

«Рома» приступила к переговорам с Антонио Конте
Soccer.ru
04:07

В Италии сообщили, что "Рома" приступила к переговорам к Антонио Конте, который может заменить Эусебио Ди Франческо на посту главного тренера команды. Впрочем, специалист пока не спешит принимать решение и следит за ситуацией в "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
Soccer.ru04:07

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Конте может вернуться в Италию

Sport.ru08:14

СМИ: «Рома» начала переговоры с Конте

Матч ТВ04:29

СМИ: «Рома» начала переговоры с Конте

Sportbox.RU04:29

«Рома» приступила к переговорам с Антонио Конте

Soccer.ru04:07

«Рома» начала переговоры с Конте

Sport24.ru04:06

«Рома» ведёт переговоры с Конте

Чемпионат04:05

«Рома» хочет пригласить Конте вместо Ди Франческо

Sports.ru06:11
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Эусебио Ди Франческо
Итальянский тренер
Итальянский футболист и тренер. Главный тренер футбольного клуба «Рома».
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