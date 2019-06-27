Футбол

«Рома» интересуется Марком БартраЕженедельник Футбол 10:12

Защитник «Бетиса» Марк Бартра может оказаться в чемпионате Италии.
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«Рома» планирует заменить Маноласа Бартрой

Sport24.ru10:11

«Рома» хочет подписать экс-защитника «Барселоны»

Sportbox.RU10:20

Бывший защитник «Барселоны» Бартра близок к переходу в «Рому»

ProstoProSport10:24

«Рома» хочет подписать экс-защитника «Барселоны»

Матч ТВ10:20

«Роме» интересен Бартра

Евро-футбол.ру11:29

«Рома» ведёт переговоры по трансферу Бартры

Чемпионат09:58

Агент Бартры провел позитивные переговоры с «Ромой»

Sports.ru09:42
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Шоу-бизнес

Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности

Обновлено в 11:21
Футбол

УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии

Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».
Обновлено в 09:28
Кино

Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»

Обновлено в 10:07
Политика

Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено в 09:48
Политика

Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины

Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 08:31
Наука

Останки гигантской доисторической птицы нашли в Крыму

В Крыму обнаружили останки гигантской доисторической птицы, возраст которой может достигать 2 млн лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS

Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Политика

Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Кино

Умер известный американский актер Билли Драго

Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Гаджеты

В Сети появились снимки видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Обновлено в 11:27
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Общество

Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами

В Екатеринбурге на набережной от Малышевой до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.
Обновлено в 08:47
Авто

На авторынке РФ в июле появится обновленный Mercedes-Benz GLC

Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC и его версия в кузове «купе» появится у российских дилеров в июле 2019 года.
Обновлено в 01:51
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия

На Багамах девушка погибла после нападения трёх акул

Джордан Линдси из Калифорнии была атакована во время ныряния на Багамских островах тремя акулами, она скончалась в больнице.
Обновлено в 06:13
Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Суд продлил арест Арашукову на три месяца

Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:07
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Свадьба Азизы отменяется из-за пагубной привычки жениха

Обновлено в 08:44
Политика

Президент Туниса оказался на грани смерти

Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В «Ангаре» прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии

В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.
Обновлено в 04:27
Интернет

Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото

Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о вариантах защиты от российских крылатых ракет

Обновлено в 09:58
Наука

Создано эффективное средство против рака

Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Общество

Британка попросила мужа убраться дома и была арестована

Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.
Обновлено в 09:41
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Марк Бартра
Испанский футболист
Испанский футболист, центральный защитник клуба «Реал Бетис» и национальной сборной Испании.
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Реал Бетис
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Севилья, выступающий в испанской Примере. Образован 12 сентября 1907 года. Чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании. Домашним стадионом клуба является «Бенито Вильямарин» - один из крупнейших стадионов Испании, вместимость которого составляет 60 720 зрителей.
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