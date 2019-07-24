Футбол
«Рома» хочет купить форварда «Шахтера» МораесаBookmaker-ratings.ru 05:21
Украинский нападающий может продолжить карьеру в итальянской Роме. Натурализованный сборной Украины бразильский нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес может перейти в «Рому». Как сообщает Calciomercato, Мораес является альтернативным приобретением на случай ухода из команды Эдина Джеко.
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