Футбол

«Рома» хочет купить форварда «Шахтера» МораесаBookmaker-ratings.ru 05:21

Украинский нападающий может продолжить карьеру в итальянской Роме. Натурализованный сборной Украины бразильский нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес может перейти в «Рому». Как сообщает Calciomercato, Мораес является альтернативным приобретением на случай ухода из команды Эдина Джеко.
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«Рома» хочет купить форварда «Шахтера» Мораеса

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