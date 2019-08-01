Футбол
«Рома» хочет арендовать форварда «Атлетико» КалиничаSports.ru 03:35
«Рома» хочет подписать нападающего «Атлетико» Николу Калинича. Возможный трансфер уже одобрил главный тренер итальянской команды Паулу Фонсека. Клубы ведут переговоры об аренде хорвата с правом выкупа.
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Политика
Вышинский отказался от обмена на Сенцова
Обновлено в 04:52
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Общество
Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов
Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.
Обновлено в 03:08
Общество
Twitter обжаловал в Верховном суде России штраф в 3 тысячи рублей
Верховный суд зарегистрировал жалобу представителя Twitter на штраф за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России.
Обновлено в 03:44
Политика
Ученые требуют прекратить преследование участников протестов
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Медведь задрал 12 лошадей депутата Госдумы
Медведь напал на конеферму в Тверской области, которая принадлежит депутату Госдумы Сергею Веремеенко, и задрал 12 лошадей.
Обновлено в 04:28
Футбол
Чалов обвинил Жиго в нанесении травмы Ефремову
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о травме своего партнёра Дмитрия Ефремова, полученную после контакта с Самуэлем Жиго в матче 6-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».
Обновлено в 02:26
Технологии
Российские ученые намерены создать искусственного собеседника к 2025 году
Сотрудники и выпускники Новосибирского государственного университета (НГТУ) НЭТИ планируют усовершенствовать первого в мире голосового робота, который может моделировать живую речь человека, до автономного собеседника к 2025 году.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях
Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Интернет
Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске
Вирус AgentTesla способен отслеживать и собирать информацию жертвы, которую он вводит через клавиатуру, а также снимать скриншоты и извлекать данные учетных записей к программам.
Обновлено вчера в 09:47
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Жесткие тесты автомата Калашникова показали на видео
Жесткие тесты автомата Калашникова «АК-47», разработанного в годы СССР, попали на видео.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено 21 августа в 16:56
Общество
Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре
В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Склад свечей горит в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Здоровье
В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок
Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.
Обновлено в 03:55
Общество
На таможне в России не пропустили разделочные доски с «Гитлером»
На таможне в Иркутской области были изъяты разделочные доски с портретом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Уилан пожаловался в суде на состояние здоровья
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на состояние здоровья, когда его доставили на заседание Лефортовского суда, в ходе которого будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Обновлено в 03:39
Единоборства
Макгрегор заявил о желании провести реванш с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании провести матч-реванш с действующим чемпионом UFC в лёгком весе российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Галина Юдашкина с семьей отправилась жить в Гонконг
Галина Юдашкина с семьей отправилась жить в китайский Гонконг.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 03:04
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Технологии
Метрополитен Новосибирска обновил сайт
Новосибирский метрополитен запустил новую версию сайта. Отмечается, что сайт стал более информативен и удобен в пользовании.
Обновлено в 02:51
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».
Обновлено вчера в 17:14
Космос
К МКС вылетели ракета «Союз» и робот Федор
Отмечается, что корабль доставит членам экипажа МКС технику для экспериментов, медикаменты, контейнеры с питанием, посылки и робота Федора, которого космонавты будут испытывать в ходе полета.
Обновлено вчера в 12:48