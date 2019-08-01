Футбол

«Рома» хочет арендовать форварда «Атлетико» КалиничаSports.ru 03:35

«Рома» хочет подписать нападающего «Атлетико» Николу Калинича. Возможный трансфер уже одобрил главный тренер итальянской команды Паулу Фонсека. Клубы ведут переговоры об аренде хорвата с правом выкупа.
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«Рома» хочет взять Калинича в аренду

Soccer.ru04:08

Никола Калинич близок к переходу в «Рому»

Еженедельник Футбол03:54

«Рома» арендует у «Атлетико» Калинича

Спорт-Экспресс01:10

«Рома» согласовала аренду Калинича

Bookmaker-ratings.ru02:37

«Рома» планирует арендовать форварда «Атлетико»

Евро-футбол.ру02:29

«Рома» может арендовать Калинича

Чемпионат02:28

«Рома» хочет арендовать форварда «Атлетико» Калинича

Sports.ru03:35
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Политика

Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8

Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
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Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу

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ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов

Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
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Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку

Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
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Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали врачей в зал суда

Помощь понадобилась обвиняемому в шпионаже Полу Уилану - ему стало плохо.
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Перед стартом к МКС робот «Федор» поздравил россиян с Днем флага

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Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников

В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
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Экономика

ВТБ отрицает влияние на цены пшеницы в России

По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние закупочные цены на пшеницу с 12,5% содержания протеина в глубоководных портах выросли на 4%, до 11,75 тыс. руб. за тонну.
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Иркутская таможня задержала разделочные доски с нацистской символикой

Обновлено в 04:59
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Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части

В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37
Политика

В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского

В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
Обновлено в 07:25
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Политика

МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным

Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.
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Армия и оружие

Президент провел совещание с постоянными членами СБ

Обновлено в 06:13
Политика

Член Общественной палаты подал иск к Дмитрию Гудкову

Член Общественной палаты России Илья Ремесло подал к лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 07:36
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

Обновлено в 07:45
Общество

Роструд напомнил о следующих длинных выходных

В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Британская The Guardian признала российский статус Крыма

Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
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Музыка

Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними

Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Армия и оружие

Российский танк «Армата» оказался небоеспособным

Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36
Общество

Сокращение рабочей недели поддерживает почти половина россиян

Почти половина россиян поддерживает инициативу по сокращению рабочей недели, сообщает портал по поиску работы SuperJob.
Обновлено в 04:43
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
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Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android

Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
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Наука

Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах

Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Обновлено вчера в 13:42
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После стрельбы на свадьбе в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело

В отношении мужчина, у которого при себе был найден пистолет, возбуждено уголовное дело.
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Транспорт

Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года

Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.
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Политика

Минск и Москва могут парафировать программу по интеграции в сентябре

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск и Москва могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре.
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У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак

Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
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Никола Калинич
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Хорватский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Хорватии.
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Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, домашним стадионом является «Ванда Метрополитано».
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