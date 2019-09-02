Футбол
Soccer.ru«Рома» хочет арендовать Мхитаряна
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Происшествия
Росгвардия проверит видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске
Росгвардия в Новосибирске организовала служебную проверку после появления видео, на котором сотрудник службы с использованием силового приема повалил на землю прохожего, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления Росгвардии.
РИА Новости 03:57
Политика
Путин пригласил главу Монголии на 75-летие Победы
Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:10
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Известия вчера в 18:39
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Гаджеты
Российский дебют Xiaomi Mi 9T Pro: смартфон стоит 33 990 рублей
Сегодня, 2 сентября, китайская компания Xiaomi объявила о начале российских продаж мощного смартфона Mi 9T Pro, оснащённого 6,39-дюймовым дисплеем AMOLED формата FHD+.
3DNews 04:08
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Политика
Сурков представит Россию на встрече в «нормандском формате»
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 2 сентября в Берлине состоится встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" и Россию будет представлять Владислав Сурков.
Московский Комсомолец 31 августа в 03:02
Наука
В Китае изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Происшествия
В Якутии медведь напал на женщину
Газета.Ru 03:40
Политика
Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД
Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
RT на русском 04:23
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
Известный британский каннибал стал поваром в психиатрической больнице
Политическая Экспертиза вчера в 13:07
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Младший сын Барановской и Аршавина пошел в первый класс
Телеведущая Юлия Барановская в Instagram поздравила своего младшего сына Арсения с началом учебы в школе.
Телепрограмма 02:21
Политика
В Чехии прекращено расследование по делу премьера Бабиша
Полиция Чехии прекратила расследование по делу премьер-министра Андрея Бабиша.
News.ru 04:01
Политика
Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом
Рабочий визит в Москву совершил президент Молдавии Игорь Додон.
REGNUM 02:25
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Озбилиз стал одноклубником Сычева
Бывший полузащитник «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз перешел в «Пюник». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Матч ТВ 04:06
Происшествия
Мертвого ребенка нашли у школы в Зеленограде
Мальчик найден мертвым возле своей школы 2 сентября. Тело обнаружили в лесополосе около 9.00.
Московский Комсомолец 03:57
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Общество
Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов
В пресс-службе уточнили, что оглашение решения суда, если таковое состоится, также будет проходить в закрытом режиме, так как объявление решения затрагивает права и законные интересы несовершеннолетнего ребенка.
РБК 04:50
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Ведомости вчера в 19:56
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru 31 августа в 04:03
Происшествия
Дочь женщины, убившей годовалого сына в Башкирии, поместили в приют
Вечерняя Москва 02:08
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59