Футбол

«Рома» интересуется Марком БартраЕженедельник Футбол 10:12

Защитник «Бетиса» Марк Бартра может оказаться в чемпионате Италии.
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«Рома» хочет подписать экс-защитника «Барселоны»

Sportbox.RU10:20

«Рома» планирует заменить Маноласа Бартрой

Sport24.ru10:11

Бывший защитник «Барселоны» Бартра близок к переходу в «Рому»

ProstoProSport10:24

«Рома» хочет подписать экс-защитника «Барселоны»

Матч ТВ10:20

«Рома» ведет переговоры о трансфере бывшего защитника «Барселоны»

Советский спорт11:49

«Рома» ведёт переговоры по трансферу Бартры

Чемпионат09:58

Агент Бартры провел позитивные переговоры с «Ромой»

Sports.ru09:42
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
Экономика

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Политика

Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде

МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Политика

Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.
Обновлено в 18:12
Гаджеты

Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв

Обновлено в 18:58
Армия и оружие

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Баскетбол

Леброн Джеймс отдаст Энтони Дэвису 23-й номер

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдаст звездному новобранцу команды Энтони Дэвису свой 23-й номер.
Обновлено в 14:41
Общество

Россияне стали внимательнее следить за своей активностью в социальных сетях

Большинство россиян стали внимательнее следить за тем, что они пишут и выкладывают в социальных сетях.
Обновлено в 06:27
Происшествия

СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»

Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 09:16
Музыка

Похороны солиста «Високосного года» пройдут в закрытом режиме

Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Футбол

«Вильярреал» и «Валенсия» договорились о покупке Дениса Черышева

Обновлено в 18:44
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Аллой Покровской

Близкие, поклонники таланта и ученики прощаются с известной актрисой театра и кино, профессором и театральным режиссером Аллой Покровской в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

Резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова приняла Парламентская ассамблея Совета Европы 27 июня, сообщается на официальном сайте ПАСЕ.
Обновлено в 13:40
Транспорт

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 18:13
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Технологии

Reuters узнало об атаке западных спецслужб на «Яндекс»

Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:52
Политика

Корабль с 42 мигрантами попытался войти в порт Италии

Судно немецкой НПО Sea Watch с 42 мигрантами на борту попыталось зайти в воды Италии вопреки запрету властей, сообщается в твиттере организации.
Обновлено в 18:56
Происшествия

В Сочи задержали «воскресшего Цапка»

В Сочи задержали "воскресшего Цапка" Полицейские задержали мужчину, которого жители Краснодарского края приняли за "воскресшего" Сергея Цапка - лидера Кущевской группировки, умершего в 2014 году в СИЗО.
Обновлено в 07:39
Здоровье

Граждане за месяц потратили на наркотики в Петербурге 120 млн рублей

В Петербурге за месяц граждане потратили на наркотики 120 млн рублей.
Обновлено в 05:50
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Транспорт

Опубликована карта расстановки видеокамер на дорогах Подмосковья

Как подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, интерактивная карта со стационарными видеокамерами доступна жителям Подмосковья с 2017 года.
Обновлено в 07:40
Игры

Nintendo показала геймплей Pokemon Masters

Обновлено в 16:14
Политика

Захарова заявила об использовании Киевом моряков для шантажа России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина отказалась обсуждать с Москвой освобождение моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:59
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Технологии

Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Политика

США ввели санкции против двух граждан Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:11
Общество

В хостеле у «московского клофелинщика» нашли запас отравы

После прогремевшего в этот понедельник дела «клофелинщика с Чистых прудов» вся история с Ямой зазвучала по-новому.
Обновлено вчера в 18:03
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Марк Бартра
Испанский футболист
Испанский футболист, центральный защитник клуба «Реал Бетис» и национальной сборной Испании.
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Реал Бетис
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Севилья, выступающий в испанской Примере. Образован 12 сентября 1907 года. Чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании. Домашним стадионом клуба является «Бенито Вильямарин» - один из крупнейших стадионов Испании, вместимость которого составляет 60 720 зрителей.
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