Футбол
«Рома» интересуется Марком БартраЕженедельник Футбол 10:12
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
Экономика
Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн
Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Политика
Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Политика
Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде
МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Политика
Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT
Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.
Обновлено в 18:12
Гаджеты
Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв
Обновлено в 18:58
Армия и оружие
В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Баскетбол
Леброн Джеймс отдаст Энтони Дэвису 23-й номер
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдаст звездному новобранцу команды Энтони Дэвису свой 23-й номер.
Обновлено в 14:41
Общество
Россияне стали внимательнее следить за своей активностью в социальных сетях
Большинство россиян стали внимательнее следить за тем, что они пишут и выкладывают в социальных сетях.
Обновлено в 06:27
Происшествия
СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»
Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 09:16
Музыка
Похороны солиста «Високосного года» пройдут в закрытом режиме
Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Политика
Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Аллой Покровской
Близкие, поклонники таланта и ученики прощаются с известной актрисой театра и кино, профессором и театральным режиссером Аллой Покровской в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова
Резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова приняла Парламентская ассамблея Совета Европы 27 июня, сообщается на официальном сайте ПАСЕ.
Обновлено в 13:40
Транспорт
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Технологии
Reuters узнало об атаке западных спецслужб на «Яндекс»
Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:52
Политика
Корабль с 42 мигрантами попытался войти в порт Италии
Судно немецкой НПО Sea Watch с 42 мигрантами на борту попыталось зайти в воды Италии вопреки запрету властей, сообщается в твиттере организации.
Обновлено в 18:56
Происшествия
В Сочи задержали «воскресшего Цапка»
В Сочи задержали "воскресшего Цапка" Полицейские задержали мужчину, которого жители Краснодарского края приняли за "воскресшего" Сергея Цапка - лидера Кущевской группировки, умершего в 2014 году в СИЗО.
Обновлено в 07:39
Здоровье
Граждане за месяц потратили на наркотики в Петербурге 120 млн рублей
В Петербурге за месяц граждане потратили на наркотики 120 млн рублей.
Обновлено в 05:50
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Транспорт
Опубликована карта расстановки видеокамер на дорогах Подмосковья
Как подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, интерактивная карта со стационарными видеокамерами доступна жителям Подмосковья с 2017 года.
Обновлено в 07:40
Игры
Nintendo показала геймплей Pokemon Masters
Обновлено в 16:14
Политика
Захарова заявила об использовании Киевом моряков для шантажа России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина отказалась обсуждать с Москвой освобождение моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:59
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Технологии
Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету
Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Политика
США ввели санкции против двух граждан Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:11
Общество
В хостеле у «московского клофелинщика» нашли запас отравы
После прогремевшего в этот понедельник дела «клофелинщика с Чистых прудов» вся история с Ямой зазвучала по-новому.
Обновлено вчера в 18:03