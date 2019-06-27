Футбол

«Рома» интересуется Марком БартраЕженедельник Футбол 10:12

Защитник «Бетиса» Марк Бартра может оказаться в чемпионате Италии.
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«Рома» ведет переговоры о трансфере бывшего защитника «Барселоны»

Советский спорт11:49

«Рома» планирует заменить Маноласа Бартрой

Sport24.ru10:11

Агент Бартры провел позитивные переговоры с «Ромой»

Sports.ru09:42

«Рома» хочет подписать экс-защитника «Барселоны»

Матч ТВ10:20

«Рома» хочет подписать экс-защитника «Барселоны»

Sportbox.RU10:20

«Рома» ведёт переговоры по трансферу Бартры

Чемпионат09:58

Бывший защитник «Барселоны» Бартра близок к переходу в «Рому»

ProstoProSport10:24
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Обновлено в 09:52
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Возбуждено дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Политика

В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Здоровье

Единая сеть поликлиник. Работу медучреждений оптимизируют в Балашихе

Работу всех медицинских учреждений оптимизируют в Балашихе благодаря их реорганизации.
Обновлено в 11:46
Технологии

Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз

По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
Обновлено в 08:03
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг

Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:02
Политика

Захарова едко отреагировала на спор Зеленского и Климкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разногласия, возникшие между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Павлом Климкиным, цитатой из песни Филиппа Киркорова.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Подруга лишила бизнеса экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова потеряла свой бизнес.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В МАК назвали причину крушения Ан-148 в Подмосковье в 2018 году

Обновлено в 12:27
Футбол

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Одновременный пуск двух «Искандеров» попал на видео

Речь идет об одновременном учебном пуске квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К", передает ТВЦ.RU.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Политика

Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Наука

Останки гигантской доисторической птицы нашли в Крыму

В Крыму обнаружили останки гигантской доисторической птицы, возраст которой может достигать 2 млн лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Происшествия

На Багамах девушка погибла после нападения трёх акул

Джордан Линдси из Калифорнии была атакована во время ныряния на Багамских островах тремя акулами, она скончалась в больнице.
Обновлено в 06:13
Кино

Умер американский актер Билли Драго

В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол

Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»

Обновлено в 11:24
Экономика

Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов

Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:13
Политика

Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Автоспорт

Квят прокомментировал слухи о замене Гасли в «Ред Булл»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят дипломатично прокомментировал предположения, что слабые результаты Пьера Гасли в «Ред Булл» могли бы перевести к перестановкам в двух командах «быков» и переводе россиянина в головной коллектив.
Обновлено в 09:44
Экономика

Власти РФ ограничили хранение пенсий в соблюдающих санкции банках

Банки, которые работают в России и соблюдают антироссийские санкции, не смогут хранить на своих депозитах средства резерва Пенсионного фонда.
Обновлено в 02:26
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев признался, что пока не готов к новым отношениям

Несколько недель назад стало известно, что Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев разводятся спустя всего год после заключения брака.
Обновлено в 12:38
Футбол

«Матч ТВ» вдвое поднял цену за трансляцию

С 12 июля 2019 года плата за разовую онлайн-трансляцию вырастет вдвое, с 75 до 149 руб.
Обновлено в 09:13
Политика

Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.
Обновлено в 12:20
Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Общество

Гороскоп: чего ждать знакам зодиака в июле

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывают, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в июле.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".
Обновлено в 02:05
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Марк Бартра
Испанский футболист
Испанский футболист, центральный защитник клуба «Реал Бетис» и национальной сборной Испании.
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Реал Бетис
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Севилья, выступающий в испанской Примере. Образован 12 сентября 1907 года. Чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании. Домашним стадионом клуба является «Бенито Вильямарин» - один из крупнейших стадионов Испании, вместимость которого составляет 60 720 зрителей.
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