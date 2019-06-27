Футбол
«Рома» интересуется Марком БартраЕженедельник Футбол 10:12
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Обновлено в 09:52
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Политика
В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Здоровье
Единая сеть поликлиник. Работу медучреждений оптимизируют в Балашихе
Работу всех медицинских учреждений оптимизируют в Балашихе благодаря их реорганизации.
Обновлено в 11:46
Технологии
Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз
По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
Обновлено в 08:03
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг
Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:02
Политика
Захарова едко отреагировала на спор Зеленского и Климкина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разногласия, возникшие между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Павлом Климкиным, цитатой из песни Филиппа Киркорова.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Подруга лишила бизнеса экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову
Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова потеряла свой бизнес.
Обновлено в 10:20
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Одновременный пуск двух «Искандеров» попал на видео
Речь идет об одновременном учебном пуске квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К", передает ТВЦ.RU.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Наука
Останки гигантской доисторической птицы нашли в Крыму
В Крыму обнаружили останки гигантской доисторической птицы, возраст которой может достигать 2 млн лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Происшествия
На Багамах девушка погибла после нападения трёх акул
Джордан Линдси из Калифорнии была атакована во время ныряния на Багамских островах тремя акулами, она скончалась в больнице.
Обновлено в 06:13
Кино
Умер американский актер Билли Драго
В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»
Обновлено в 11:24
Экономика
Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов
Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Автоспорт
Квят прокомментировал слухи о замене Гасли в «Ред Булл»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят дипломатично прокомментировал предположения, что слабые результаты Пьера Гасли в «Ред Булл» могли бы перевести к перестановкам в двух командах «быков» и переводе россиянина в головной коллектив.
Обновлено в 09:44
Экономика
Власти РФ ограничили хранение пенсий в соблюдающих санкции банках
Банки, которые работают в России и соблюдают антироссийские санкции, не смогут хранить на своих депозитах средства резерва Пенсионного фонда.
Обновлено в 02:26
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев признался, что пока не готов к новым отношениям
Несколько недель назад стало известно, что Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев разводятся спустя всего год после заключения брака.
Обновлено в 12:38
Футбол
«Матч ТВ» вдвое поднял цену за трансляцию
С 12 июля 2019 года плата за разовую онлайн-трансляцию вырастет вдвое, с 75 до 149 руб.
Обновлено в 09:13
Политика
Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России
Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.
Обновлено в 12:20
Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Общество
Гороскоп: чего ждать знакам зодиака в июле
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывают, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в июле.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".
Обновлено в 02:05