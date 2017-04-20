«Рома» и «Интер» поборются за нападающего «Вердера» КрузеЧемпионат 03:59

Нападающий бременского «Вердера» Макс Крузе может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Bild. По информации источника, в услугах 31-летнего немецкого форварда заинтересованы «Рома» и миланский «Интер».

«Рома» и «Интер» поборются за нападающего «Вердера» Крузе

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