Футбол

«Рома» и «Интер» поборются за нападающего «Вердера» КрузеЧемпионат 03:59

Нападающий бременского «Вердера» Макс Крузе может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Bild. По информации источника, в услугах 31-летнего немецкого форварда заинтересованы «Рома» и миланский «Интер».
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«Интер» и «Рома» ведут борьбу за форварда «Вердера»

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Форвард «Вердера» получил предложения от «Интера» и «Ромы»

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«Интер» и «Рома» интересуются форвардом «Вердера» Крузе

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«Рома» и «Интер» поборются за нападающего «Вердера» Крузе

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«Рома» и «Интер» поспорят за нападающего «Вердера» Крузе

Sport24.ru03:42

Крузе может продолжить карьеру в чемпионате Италии

Sportbox.RU04:22
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Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Ростова» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
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«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
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«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
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Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
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Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
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На RTД вышел фильм о «жёлтых жилетах»

На телеканале RTД состоялась премьера документального фильма «Жёлтые жилеты».
Обновлено в 07:50
Происшествия

У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски

В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Общество

В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

Обновлено в 05:19
Политика

Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского

Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08
Происшествия

На отца сестер Хачатурян могут посмертно завести дело, заявил адвокат

Обновлено в 09:47
Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Политика

Иерусалим не допустил посланников ПЦУ к службе в храме Гроба Господня

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Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
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Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
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Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
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Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Происшествия

Шестнадцать нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП в Марокко

16 мигрантов-нелегалов погибли, 17 пострадали в результате ДТП в Марокко. Об этом 27 апреля сообщает агентство MAP.
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Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
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В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»

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Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
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Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
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Компания Xiaomi готовит собственную кредитную карту Mi Card

Издание MyDrivers, распространившее информацию, сообщает, что IT-гигант из Поднебесной пошел по стопам американской компании Apple, презентовавшей собственную виртуальную карту в начале весны 2019 года.
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Немецкий футболист, нападающий клуба «Вердера» и сборной Германии.
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