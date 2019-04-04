Футбол

«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»Матч ТВ вчера в 17:10

Дженоа — Интер
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Лукас Лерагер
14′
15′
Роберто Гальярдини
27′
Квадво Асамоа
Эрвин Зуканович
35′
Кристиан Ромеро
39′
40′
Мауро Икарди
Антонио Санабрия
Давиде Бираски
41′
54′
Иван Перишич
Стефано Стураро
Даниэль Бесса
65′
66′
Марцело Брозович
Жоау Мариу
74′
Маттео Политано
Борха Валеро
80′
Мауро Икарди
Бальде Кейта
80′
Роберто Гальярдини
Иван Радованович
Лука Маццителли
82′
«Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2. У хозяев голы на счету Николо Дзаньоло и Диего Перотти. В составе гостей отличились Херман Пессела и Жерсон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мауро Икарди догнал Кристиана Вьери по голам за «Интер»

Sport24.ru00:37

Гол вернувшегося Икарди — в видеообзоре разгромной победы «Интера» над «Дженоа»

Чемпионатвчера в 23:32

Икарди забил 10+ голов в 6 из 7 сезонов серии А

Sports.ruвчера в 22:00

«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»

Матч ТВвчера в 17:10

Гол Икарди помог «Интеру» разгромить «Дженоа», «Рома» и «Фиорентина» сыграли вничью

Спорт-Экспрессвчера в 17:04

Дубль Гальярдини помог «Интеру» разгромить «Дженоа»

Советский спортвчера в 16:51

Спаллетти: «Икарди провёл хороший матч, но результат добывает вся команда»

Soccer.ruвчера в 22:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Армия и оружие

Маршал Хафтар намерен освободить запад Ливии от террористов

Ливийская национальная армия начнет наступление на западные районы Ливии, чтобы освободить их от террористов.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Футбол

Супруга Кокорина назвала судебное разбирательство адом

Дарья Валитова, жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвала адом судебное разбирательство над своим мужем, его братом Кириллом, а также игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым.
Обновлено в 02:05
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено 01 апреля в 07:44
Шоу-бизнес

Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков

Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено вчера в 13:31
Энергетика

Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 2 апреля составил $69.37 за баррель

Фьючерс на сырую нефть Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 2 апреля составил $69.37 за баррель (+$0.36; +0.53%).
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

Двое жестоко избили кондуктора в Бийске из-за семечек

Обновлено в 02:01
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Общество

Власти Кузбасса проследят за ценами на цифровые приставки

Власти Кемеровской области, где 15 апреля произойдет отключение аналогового телесигнала, контролируют стоимость цифровых приставок, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов.
Обновлено в 01:41
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Обновлено вчера в 15:43
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие

Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 16:25
Спорт

«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие

«Белые лебеди» пролетели над северными морями

Обновлено вчера в 15:42
Здоровье

В потребительскую корзину в России могут добавить витамины

В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия

Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 01:03
Политика

Песков рассказал о готовящейся встрече Путина с президентом Эстонии

Глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер во вторник сообщила ТАСС, что Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля, уточнив, что официальный запрос на встречу был направлен в Кремль.
Обновлено вчера в 05:18
Общество

Эксперты назвали самые перспективные сферы для российских выпускников

Специалисты ВНИИ труда назвали самые перспективные сферы деятельности для быстрого трудоустройства выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений в РФ.
Обновлено в 01:21
Кино

Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой

Обновлено вчера в 22:46
Общество

Врио губернатора Алексей Текслер проведёт пресс-конференцию

Первая встреча представителей СМИ региона с временно исполняющим обязанности губернатора состоится 4 апреля.
Обновлено 02 апреля в 23:01
Политика

Давление на Германию из-за «Северного потока-2» продолжится

Скиннер заявил, что США и ФРГ имеют разные точки зрения на строительство российского газопровода, но это не запрещает Штатам убеждать европейского партнера изменить свою позицию, передает агентство Nation News.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено вчера в 14:51
Теннис

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтерее

Обновлено вчера в 23:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное