Футбол

«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»Матч ТВ вчера в 17:10

Дженоа — Интер
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Лукас Лерагер
14′
15′
Роберто Гальярдини
27′
Квадво Асамоа
Эрвин Зуканович
35′
Кристиан Ромеро
39′
40′
Мауро Икарди
Антонио Санабрия
Давиде Бираски
41′
54′
Иван Перишич
Стефано Стураро
Даниэль Бесса
65′
66′
Марцело Брозович
Жоау Мариу
74′
Маттео Политано
Борха Валеро
80′
Мауро Икарди
Бальде Кейта
80′
Роберто Гальярдини
Иван Радованович
Лука Маццителли
82′
В параллельной встрече «Интер» разгромил «Дженоа» со счетом 4:0. Победу команде из Милана принесли дубль Роберто Гальярдини, а также голы Мауро Икарди (пенальти) и Ивана Перишича. В других матчах тура «Торино» одолел «Сампдорию» 2:1. Победу команде принес дубль Андреа Белотти.
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