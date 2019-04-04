Футбол

«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»Матч ТВ 17:10

Дженоа — Интер
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
Лукас Лерагер
14′
15′
Роберто Гальярдини
27′
Квадво Асамоа
Эрвин Зуканович
35′
Кристиан Ромеро
39′
40′
Мауро Икарди
Антонио Санабрия
Давиде Бираски
41′
54′
Иван Перишич
Стефано Стураро
Даниэль Бесса
65′
66′
Марцело Брозович
Жоау Мариу
74′
Маттео Политано
Борха Валеро
80′
Мауро Икарди
Бальде Кейта
80′
Роберто Гальярдини
Иван Радованович
Лука Маццителли
82′
«Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2. У хозяев голы на счету Николо Дзаньоло и Диего Перотти. В составе гостей отличились Херман Пессела и Жерсон.
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