Футбол
«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии АRT на русском вчера в 17:36
|11′
Марлон
Симоне Дзадза
|14′
Кристиан Ансальди
|24′
Глейсон Бремер
|34′
|45′+3′
Мехди Бурабия
|46′
Рожерио
Федерико Пелузо
Кристиан Ансальди
Ола Айна
|46′
Симоне Дзадза
|55′
Кевин Бонифаци
Коффи Джиджи
|68′
|68′
Джереми Толян
Мерт Мюльдюр
|69′
Франческо Капуто
Сальваторе Сиригу
|77′
|78′
Педро Обианг
Даниэле Базелли
Суаило Мейте
|80′
|81′
Мануэль Локателли
Джакомо Распадори
Симоне Дзадза
|90′+2′
|41%
|Владение мячом
|59%
|66%
|Процент точных передач
|84%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|9
|8
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|6
|15
|Отборы
|9
|22
|Фолы
|14
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Торино
Расстановка 3‑5‑2
39
Сиригу
5
Иццо
30
Джиджи
36
Бремер
29
Де Сильвестри
23
Мейте
88
Ринкон
7
Лукич
34
Айна
11
Дзадза
2 ×
9
Белотти
47
Консильи
17
Мюльдюр
2
Марлон
31
Феррари
13
Пелузо
68
Бурабия
14
Обианг
23
Траоре
18
Распадори
9
Капуто
7
Бога
Сассуоло
Расстановка 4‑3‑1‑2
Римская «Рома» и генуэзская «Дженоа» сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 3:3. В составе «Ромы» отличились Дженгиз Ундер, Эдин Джеко и Александар Коларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Ромой», «Лацио» разгромил «Сампдорию»
Спорт-Экспрессвчера в 16:43
Гол Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Ромой», «Лацио» обыграл «Сампдорию»
Чемпионатвчера в 16:43
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.
Обновлено в 03:04
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Врачи тюменской больницы отказали в помощи пациентке с отеком легких
Согласно информации региональных СМИ, в воскресенье доктора одной из тюменских больниц отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что до окончания их смены оставалось несколько минут.
Обновлено вчера в 06:15
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Москве ситуацию на Украине и в Сирии.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В московском аэропорту задержали брата главы правительства Чечни
Издание уточняет, что задержанный является братом главы правительства Чеченской республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 07:38
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8
Кремль не считает предложение президента США Дональда Трампа о возвращении к формату G8 провокацией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:09
Экономика
Юань упал до минимума с 2008 года на фоне торговой войны с США
Падение юаня связано с опасениями по поводу «торговой войны» между КНР и США, а также прогнозами глобального спада на мировых рынках.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
На Урале пообещали найти выход из ситуации со скандальным арт-объектом
Директор арт-фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов, которого пригласили организаторы, начал полемизировать с активистами, убеждая их, что супрематический крест не несет оскорбительного содержания.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
Обновлено вчера в 16:26
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца
Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.
Обновлено в 07:48
Космос
Названа причина сбоя «Курса» при стыковке «Союза МС-14» с МКС
Обновлено в 04:46
Политика
Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу
В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.
Обновлено в 00:45
Футбол
ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.
Обновлено в 06:01
Политика
Медведев назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Одним из главных условий, которые должны рассматриваться при обсуждении вопроса возможного перехода России на четырехдневную рабочую неделю, является сохранение размеров зарплат работников.
Обновлено 23 августа в 17:19
Армия и оружие
Скрытая переброска атомных подлодок на Камчатке попала на видео
На Камчатке военные в рамках учений отработали скрытную переброску атомных подводных лодок.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в шведском городе Мальме
В шведском городе Мальме неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице. Троих пострадавших госпитализировали.
Обновлено в 07:51
Политика
Трамп: приглашение РФ на следующий саммит G7 было бы полезным
Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит G7, вероятно, пройдет в его имении в Майами.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Якутии ищут сбежавшего с оружием полицейского
Обновлено в 07:53
Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Девайсы из СССР: 9 прообразов современной техники
В Советском Союзе выпускали множество бытовых приборов.
Обновлено в 07:16
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено 24 августа в 15:57
Общество
У предпринимателей захотели забрать неиспользуемые земли
Министерство сельского хозяйства планирует забрать у предпринимателей не используемые ими земли, чтобы снова ввести их в оборот.
Обновлено в 01:46