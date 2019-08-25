Футбол

«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии АRT на русском вчера в 17:36

Рома — Дженоа
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Дженгиз Ундер
6′
16′
Андреа Пинамонти
Эдин Джеко
30′
Алессандро Флоренци
38′
42′
Доменико Кришито
Жуан Жезус
42′
Александар Коларов
49′
56′
Кристиан Ромеро
Жуан Жезус
Джанлука Манчини
66′
70′
Кристиан Куаме
73′
Антонио Баррека
Джавад Эль-Ямик
Джастин Клюйверт
Хавьер Пасторе
74′
Лоренцо Пеллегрини
74′
Алессандро Флоренци
Давиде Цаппакоста
78′
86′
Андреа Пинамонти
Горан Пандев
90′+1′
Кристиан Куаме
Антонио Санабрия
Римская «Рома» и генуэзская «Дженоа» сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 3:3. В составе «Ромы» отличились Дженгиз Ундер, Эдин Джеко и Александар Коларов.
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