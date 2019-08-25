Римская «Рома» и генуэзская «Дженоа» сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 3:3. В составе «Ромы» отличились Дженгиз Ундер, Эдин Джеко и Александар Коларов.

«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А

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