Римская «Рома» и генуэзская «Дженоа» сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 3:3. В составе «Ромы» отличились Дженгиз Ундер, Эдин Джеко и Александар Коларов.

«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Армия и оружие В Донецке сообщили о новом обстреле поселка в Горловке Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье вечером подвергли минометному обстрелу поселок Железная Балка на окраине Горловки.

Шоу-бизнес Экс-бойфренд Виктории Бони Пьер Андрюран женился Экс-бойфренд Виктории Бони Пьер Андрюран женился Напомним, это уже второй брак Пьера Андрюрана.

Футбол Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис» "Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Космос Китайцы возобновили изучение обратной стороны Луны Китайский луноход «Юйту-2» возобновил работу по изучению обратной стороны Луны.

Происшествия На ребенка упал образец металлической двери в ТЦ Подмосковья В торговом центре, расположенном в Зеленограде, на ребенка упал образец металлической двери.

Экономика Новый прожиточный минимум в России составил 11 185 рублей Согласно тексту приказа, величина прожиточного минимума по Российской Федерации за второй квартал 2019 года для трудоспособного населения составляет 12 130 рублей, для детей — 11 004 рубля, для пенсионеров — 9 236 рублей.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Наука В Китае создали гидродинамическое устройство для защиты от волн и излучения Сотрудники университетов Китая (в Пекине и в г. Сямынь) сосредоточили свои усилия на масштабировании технологии.

Политика Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума» Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.

Политика В Госдуме предложили вернуть смертную казнь Ранее News.ru писал, что Евросоюз раскритиковал федеральные власти США за прекращение моратория на смертную казнь.

Общество В Донецке установили памятник Пушкину, напечатанный на 3D-принтере Торжественное открытие памятника великому русскому поэту Александру Пушкину, созданного благодаря печати на 3D-принтере, состоялось в Буденновском районе Донецка возле дворца культуры по случаю 150-летия со дня основания города.

Происшествия В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Наука Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми Испанские исследователи обнаружили белок, который не только отвечает за «молчание» теломерной ДНК, но и поддерживает клетки в стволовом состоянии.

Путешествия Составлен портрет типичного туриста в Москве Столичный комитет по туризму составил портрет типичных гостей Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства.